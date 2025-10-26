Укр
Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальше

Владимир Фесенко
26 октября 2025, 21:01
Новые сюрпризы от Трампа в контексте российско-украинской войны неизбежны.
Путин Трамп
Сейчас мы снова видим "неожиданного Трампа" / Коллаж Главред, фото: скриншоты

Месяц назад я писал о "неожиданном Трампе", когда Президент США вдруг начал делать заявления, которые были позитивными в отношении Украины и критическими к России. Сейчас мы снова видим "неожиданного Трампа", но немного в другом смысле. Президент США начал делать сюрпризы. От него ожидали одних решений, а он делал что-то совсем другое.

17 октября во время встречи в Белом доме президентов США и Украины от Трампа ждали решения о предоставлении Украине "Томагавков". Но вместо этого появилась новость о саммите в Будапеште, где должны были встретиться президенты США и России.

Ждали (с очень неоднозначными ожиданиями) саммит в Будапеште, а его вдруг отменили.

видео дня

Ожидали очередных уступок Трампа путину. А вместо этого появились (и снова неожиданно) первые санкции от Трампа против России.

Чего тогда ждать от Трампа дальше? Короткий ответ: новых сюрпризов, и новых "трамповских качелей". И не все сюрпризы от Трампа могут быть положительными для нас. Это тоже надо иметь в виду. А вот что у Президента США пока остается неизменным, так это его стремление способствовать завершению войны в Украине. Однако его мнение о форме и условиях завершения российско-украинской войны периодически меняется. И вот тут есть риск новых сюрпризов.

Что будет влиять на дальнейшие действия Трампа?

В первую очередь будут влиять действия Путина. Если в Кремле решат сделать определенные шаги навстречу Трампу, предложат хотя бы относительные компромиссы, то может возобновиться и тема встречи президентов США и россии. Так что стоит не забывать и о риске "сюрпризов" от Путина. Его спецпредставитель - Кирилл Дмитриев - снова в США, в очередной раз сотрудничает со своим американским "напарником" по переговорам Стивом Уиткоффом. И этот дуэт - постоянный источник неприятных сюрпризов.

Во-вторых, будут влиять и на Трампа и на Путина тенденции и конкретные события российско-украинской войны. В Кремле и российском Генштабе стремятся к захвату Покровска и Купянска. И если россиянам это удастся, то и путин не остановится, и Трамп вновь начнет склоняться к уступкам россиянам. И наоборот, в случае стабилизации ситуации на фронте будет больше предпосылок для реализации сценария о прекращении огня по линии фронта. В стратегическом смысле именно военная ситуация будет определяющим фактором дальнейшего переговорного процесса.

Третий, хотя и относительный фактор влияния на дальнейшие действия Трампа - Китай. В перспективе ближайших двух недель на Трампа будут влиять результаты азиатского турне Президента США, а также то, как пройдет и чем завершится встреча лидеров США и КНР. Если между Трампом и Си Цзиньпином состоится достаточно конструктивный диалог, и в отношениях между США и Китаем будет проявляться относительная нормализация, то в перспективе это может положительно повлиять и на переговорный процесс по завершению российско-украинской войны. И наоборот.

Однако надо понимать, что у Китая нет прямого интереса помогать Трампу, даже в завершении войны между Россией и Украиной. А поскольку эта война ослабляет и Россию и Запад, то, с точки зрения китайских интересов, зачем спешить с завершением этой войны. Также Китай не заинтересован и в сближении, а тем более в партнерских отношениях между Трампом и путиным. Для Пекина целесообразно сохранять зависимость России именно от Китая. Однако эскалация российско-украинской войны и, особенно, ее расширение на страны ЕС не отвечает экономическим интересам КНР. Такой кризисный сценарий может разрушить мировую торговлю и спровоцировать глобальное политическое противостояние, что ударит по глобалистской экономической стратегии Китая.

Таким образом, интересы Китая в отношении российско-украинской войны являются противоречивыми, соответственно, Пекин будет действовать ситуативно, в зависимости от обстоятельств, особенно в своих взаимоотношениях с США и Россией, а также учитывая развитие отношений между США и Россией.

Поэтому новые сюрпризы в контексте российско-украинской войны неизбежны. Но к теме этой войны и дальнейших переговоров с Путиным Трамп вернется уже в ноябре, после своего возвращения из азиатского турне.

Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

