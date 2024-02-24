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Сырьевое проклятие или сколько триллионов долларов Украина теряет

Алексей Кущ
24 февраля 2024, 08:10
Из 15 трлн дол оценочной стоимости наших природных ресурсов, примерно 2 трлн дол могут быть задействованы в мировой экономике нового типа.
Евросоюз, Украина
Украина / Коллаж Главред, фото УНИАН

Сырьевое проклятие или сырьевой фарт? Или сколько триллионов долларов Украина теряет (ответ в финале поста).

Сырьевое проклятие - это когда экономика скатывается к простейшим циклам по экспорту сырья, превращаясь в сырьевой придаток для других стран.

В чем недостаток этой модели, известной еще как "голландская болезнь"?

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На базе сырья трудно наращивать ВВП (если это не нефть и у вас многочисленное население).

Твоя страна зависит исключительно от коньюнктуры внешних рынков, а не от внешнего спроса.

В стране будет сокращаться число хорошо олачиваемых рабочих мест и излишек населения будет "выталкиватся" с помощью трудовой миграции за границу.

Деградация образования, науки - высококвалифицированный труд попросту никому не нужен.

Деградация медицины - у государства и населения нет денег на нее.

Сжатие энергетики.

Из инфраструктуры будет развиваться лишь то, что способствует вывозу сырья, все остальное - в утиль.

И самое главное - доходы от экспорта сырья будут распределяться в пользу небольшой группы лиц, оставляя остальное население в нищете.

Сырьевая экономика рождает поток сырьевой ренты. Сырьевая рента рождает коррупцию и создает рентоориентированные политические элиты.

В отличие от такой модели, экономика добавочной стоимости формирует долгосрочные стимулы роста, опирается на внутренний спрос.

Также создает спрос на квалифицированную рабочую силу, науку и образование.

Формирует ресурсы для развития энергетики, транспорта и медицины.

И самое главное - такая модель перераспределяет доходы в пользу малого и среднего бизнеса, формирует широкий сегмент среднего класса.

Который создает спрос на эффективную и честную модель управления.

А теперь перейдем к триллионам.

Из 15 трлн дол оценочной стоимости наших природных ресурсов, примерно 2 трлн дол могут быть задействованы а мировой экономике нового типа.

Если взять условный отрезок в сто лет, сырьевая модель экономики даст нам плюс 50 млрд ВВП, мизерное число рабочих мест и все эти деньги уйдут в пользу основных ФПГ.

В то же время, модель сложной экономики предполагает, что цена сырья трансформируется в готовую продукцию с мультипликатором в среднем 1:10.

А это уже плюс 250 млрд дол к ВВП при предельной склонности к импорту в размере 0,5.

Но это еще не весь эффект. Есть первичное и вторичное перераспределение доходов в рамках формирования ВВП.

Работники компаний получат зарплату и потратят ее в секторе услуг и на рынке потребительских товаров.

А это еще плюс ВВП в размере 125 млрд дол.

За счет налогов, собранных в рамках сложной модели, то есть с указанных выше трат, государство заплатит хорошие пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам.

Которые опять-таки пойдут тратить свои деньги в секторе услуг. А это еще 60 млрд дол. плюс.

Новые налоги и выплаты бюджетникам - еще 30 млрд дол ВВП и так до полного затухания эффекта мультипликатора.

В итоге ВВП получит: 250 + 125 + 60 + 30 + 15 + 7 + 3... = до 500 млрд дол в год плюс.

Именно так возникли все крупнейшие экономики мира.

Даже Германия возникла на умении превращать свой уголь и металл в продукцию машиностроения.

Недаром войны между ней и Францией велись за угольные бассейны, а примирение и проект ЕС начались с послевоенного соглашения о совместном европейском рынке угля и стали.

Британия поняла, что нужно экспортировать не шерсть, а сукно и использовать в мировой торговле не абсолютные преимущества в виде сырья, а относительные в виде технологий и производительности труда.

Швеция научилась превращать свою железную руду не просто в высококачественный металл, но и в продукцию машиностроения и ВПК.

Таким же путем шли США.

Сейчас мир угля остался в прошлом. Но тут важен принцип.

Наступает мир редкоземов, лития, урана, титана графита. Да и мир железной руды и металла никуда не денется.

Нужно лишь создать условия трансформации этого природного богатства в еще большее национальное багатство.

Равно как и использовать наш аграрный потенциал доя роста добавочной стоимости, хотя бы в направлении масел, биотоплива, растительного белка, кормов для скота и птицы.

Разница очевидная.

Создание части ВВП на 50 млрд в год или на 500 млрд дол в год.

Распределить 50 млрд дол в пользу десятка "семей" или распределить 500 млрд дол в пользу 30 млн человек.

Работать с целью вывоза 50 млрд дол за границу или для вложение 500 млрд во внутренний рынок.

Сколько можно идти по первому пути и не замечать второй?

Сколько можно продавать за чечевичную похлебку как библейский Исав право своего первородства в части использования национального богатства.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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