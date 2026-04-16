Свободное толкование: Снегирев объяснил, как РФ готовит юридические основания для новых агрессий

Принятый Госдумой РФ закон призван обозначить так называемые красные линии — зоны военно-политического влияния России.

https://opinions.glavred.info/svoe-tolkovanie-snegirev-obyasnil-kak-rf-gotovit-yuridicheskie-osnovaniya-dlya-novyh-agressiy-10757045.html Ссылка скопирована

Путін шукає способи для нової агресії проти України та Європи

Пока внимание международного сообщества приковано к дипломатическим маневрам вокруг завершения войны, Кремль закладывает юридический фундамент для новых волн агрессии против Украины. Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев подчеркивает: попытка Москвы легализовать применение армии за рубежом — это прямой подрыв украинской субъектности и подготовка к многолетнему противостоянию. В своей колонке эксперт объясняет, как произвольная трактовка понятия "русскоязычные" позволяет РФ манипулировать поводами для вторжения, и почему успех Украины на поле боя является единственным фактором, сдерживающим открытие "второго фронта" в Европе. Подробнее о последствиях для Украины — в материале.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении закона о возможности применения российской армии за пределами страны не является случайным шагом и совпадает во времени с активизацией дипломатических процессов. В частности, стоит обратить внимание на пребывание в США Кирилла Дмитриева, спецпредставителя российского диктатора, где обсуждается вопрос завершения войны против Украины. В этом контексте законопроект следует рассматривать не как окончательно принятое решение, а как элемент повышения ставок со стороны Российской Федерации — инструмент военно-политического и информационного давления.

Прежде всего этот шаг направлен на Соединенные Штаты и их союзников. Россия таким образом демонстрирует готовность к дальнейшим сценариям эскалации и фактически заявляет о своем "праве" на превентивное применение вооруженных сил для защиты собственных граждан или русскоязычного населения за рубежом. В результате формируется концепция, согласно которой зоной военно-политических интересов России объявляются страны постсоветского пространства.

видео дня

Соответственно, в потенциальную зону применения вооруженных сил страны-оккупанта в первую очередь попадают страны Балтии, которые одновременно являются членами НАТО. Это означает, что речь идет не только о давлении на отдельные государства, но и о создании вызова для всего Альянса. В этом контексте особое внимание привлекает сценарий так называемого Сувалькского коридора — гипотетического сухопутного маршрута, который мог бы соединить территорию Беларуси с российским эксклавом — Калининградской областью. Такой коридор должен был бы проходить по территории Польши и стран Балтии.

Дополнительным сигналом и неслучайным совпадением является заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что завершение войны против Украины возможно лишь с учетом "гарантий безопасности" для России. В этом смысле рассмотрение законопроекта в первом чтении является продолжением этой риторики: Россия пытается навязать собственное видение архитектуры безопасности, в частности в отношении нерасширения НАТО, а также закрепить за собой возможность превентивных действий, включая удары по территории потенциальных противников.

На практическом уровне это сопровождается эскалацией напряженности в приграничных регионах. В частности, в Эстонии активизируется информационная кампания относительно возможных сценариев в приграничных городах, таких как Нарва, где обсуждаются варианты дестабилизации или даже оккупации. Параллельно Россия усиливает военную инфраструктуру на границе с Финляндией, что также создает опасные сценарии для эскалации.

Отдельно стоит упомянуть и Балтийский регион в целом. Звучали заявления о потенциальных претензиях РФ на остров Готланд, который имеет стратегическое значение для контроля над судоходством. Таким образом, потенциально можно говорить о том, что в зоне возможного применения армии государства-агрессора в первую очередь оказываются страны Балтии, а также Финляндия, Швеция и другие государства региона. В то же время не исключается и политический сигнал странам постсоветского пространства, прежде всего Молдове.

Также нельзя исключать и Беларусь — особенно на фоне последних событий, связанных с ее постепенным сближением с Соединенными Штатами. Аналогичная ситуация касается и Казахстана, который Российская Федерация все чаще рассматривает как недружественное государство.

Подводя итог, этот закон призван обозначить так называемые "красные линии" — зоны военно-политического влияния России. Его действие фактически распространяется как на страны бывшего Советского Союза, так и на государства НАТО, граничащие с Российской Федерацией.

Если говорить об одном из ключевых аспектов, на котором сейчас акцентируют внимание СМИ, — это возможность применения армии для "защиты" россиян в случае их ареста за рубежом. На самом деле этот пункт может трактоваться гораздо шире. Речь идет не только об обычных гражданах, но и о лицах, которые могут быть вовлечены в деятельность в интересах России.

Например, в контексте нынешних отношений с Азербайджаном задержание граждан Российской Федерации в ответ на действия российской стороны в отношении граждан Азербайджана может быть использовано как повод для дальнейшего давления. Причем такие ситуации могут стать инструментом для уменьшения влияния других игроков в регионе, прежде всего Соединенных Штатов в Закавказье, которое Россия традиционно считает зоной своих исключительных интересов. Речь идет о так называемом коридоре Трампа — тех соглашениях, которые подписаны между Арменией, Азербайджаном и США, направленных на создание маршрутов в обход российской территории. Подобные инициативы также могут рассматриваться Россией как угроза ее влиянию, а следовательно — как дополнительный повод для политического или даже силового давления. Таким образом, этот закон выступает еще одним сигналом как для Армении, так и для Азербайджана.

Что касается реакции Запада, то она уже частично проявляется. В странах Балтии продолжается подготовка к военным учениям, а также происходит передислокация дополнительных подразделений стран НАТО, в частности в Эстонию. Речь идет и об укреплении военной инфраструктуры, в частности в районе Нарвы.

Кроме того, наблюдается активизация военно-морских сил НАТО в Балтийском регионе. К этому процессу привлечены как страны Балтии, так и Швеция. Также фиксируются действия по ограничению деятельности так называемого "теневого флота" России, в частности задержание соответствующих судов. В более широком контексте усиление военного присутствия НАТО в этом регионе носит системный характер. Еще в 2015 году тогдашний командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявлял о высокой вероятности реализации сценария Сувалкского коридора, называя его "ахиллесовой пятой" Альянса. С тех пор принимались меры для недопущения такого развития событий, в частности путем укрепления оборонных позиций в Польше и странах Балтии.

Что касается Украины, этот закон создает дополнительные риски. Фактически речь идет о подрыве основ государственности, поскольку понятия "русскоязычного населения" или "граждан России" являются довольно условными и могут трактоваться Россией произвольно. Если ранее аннексия Крыма и оккупация восточных областей объяснялись "защитой" русскоязычных, то теперь формируется юридическая база для подобных действий в будущем.

Что же касается практического применения этого закона, то делать точные прогнозы сложно. Сейчас основные ресурсы Российской Федерации сосредоточены на войне против Украины. Ее возможности для ведения активных боевых действий против других стран ограничены — как с точки зрения людских, так и технических и финансовых ресурсов.Открытие второго фронта создало бы серьезные проблемы для России. Поэтому дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от ситуации в Украине и хода войны на ее территории.

Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Права справа", специально для Главреда

О личности: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". Выступает на радио, телевидении и интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред