Свинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военных учет

Военный учет - это не служба в Вооруженных силах / УНИАН

Казалось бы, за 8 лет отфильтрованный коллектив фб-друзей не оставлял шансов для разночтений относительно войны и роли патриотов на войне....

Но с украинцами очевидно, как в том анекдоте - "А вот свинью ради Украины не отдам, потому что она у меня есть"…

Обидно видеть после многих лет патриотических всхлипываний об Украине и о том, что и Порошенко, и Зеленский, и все остальные как-то неправильно ее обороняют, что когда речь заходит о себе любимой, оказывается, лучше вообще ничего не делать.

Легче же проанализировать, как каждый президент "глумился" над Конституцией, чем вычитать в ней, что "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа". Всего народа. И женщин тоже.

Да и воинский учет - это не служба в Вооруженных силах, это даже не контракт резервиста.

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Это простое действие регистрации, что позволит нашим Вооруженным силам лучше спланировать оборону на случай "большой войны".

И, конечно, подавляющее большинство женщин, которые станут на военный учет, в случае, если произойдет то, что не хочется представлять, не имеют шансов увидеть поле боя. Зато могут высвободить от штабной и небоевой работы десятки тысяч мужчин.

Читайте такжеФундамента нет: что не так с инициативой воинского учета женщинИ что еще не хотят понимать умники и "шутники" всех мастей, что в случае, если по всей территории Украины загремят взрывы ракет и снарядов, нам всем захочется ответов на очень простые вопросы - куда бежать и что делать?

Так вот, простые ответы на простые вопросы лучше всего получать, став обычным винтиком большого механизма, который будет перетирать в труху нашего врага.

Военная форма не защищает от осколка или пули. Но гражданская одежда не делает этого тем более. Зато форма дает статус и увеличивает шансы выживания.

Не бойтесь становиться на воинский учет. Даже массовость и организованность этого процесса станет сдерживающим войну фактором.