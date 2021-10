Сверхзвуковые ракеты против лака для ногтей

Америка отстала от Китая в области создания сверхзвуковых ракет на 10-12 лет / Фото Reuters

Пока американские политики забавлялись внедрением демократии в Афганистане и в других странах, пока их генералы увлекались критической расовой теорией, занимались цветными квотами, утверждали образцы причесок, цветов губной помады, лаков для ногтей для трансгендеров, подгоняли мужчин под женщин, открывали туалеты для третьего пола и прочей подобной херней в армии, китайцы упорно работали над созданием сверхсовременного оружия.

Расплата должна была когда-то настать. И она настала!

Как гром среди ясного неба неделю назад прогремела статья в Financial Times, в которой издание сообщило, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар и отклонилась от цели лишь на 32 км. Ракета способна нести ядерный заряд. Ее скорость - 3850 миль в час

Американская военщина оказалась застигнутой врасплох, а Пентагон до сих пор не прокомментировал это ошеломляющее событие.

И не надо. Все и так понятно. Независимые военные эксперты считают, что Америка отстала от Китая в области создания сверхзвуковых ракет на 10-12 лет.

Почему США стали стремительно проигрывать Китаю в хайтеке?

Ответ: Потому что США вступили в свою заключительную фазу имперской усталости, которая характеризуется в первую очередь деградацией элит, нравственным гниением и размыванием базовых основ своей культуры. Впереди неизбежный распад.

И самое неприятное не то, что Китай уже опередил США во многих областях. Самое страшное то, что Китай совершенно не сомневается в том, что Америка уже не жилец, что Китай ощущает свое превосходство, что Китай презирает Америку и уже не считает необходимым это скрывать.

Вот, например, что недавно написал о Байдене в своем Твиттере Chen Weihua, шеф редактор государственной China Daily:

"Он ( Байден) слишком старый, любит блефовать и он не знает, о чем он говорит"

Ранее Китай даже думать не мог позволить себя такое пренебрежительное отношение к американскому президенту, хотя справедливости ради надо признать, что характеристика Байдену дана точной.

Комментарий был написан сразу после интервью Байдена, где он пообещал военную защиту Тайваню в случае вторжения Китая.

Но, похоже, Китай, действительно, не сомневается, что Америка блефует. Тайвань, похоже, тоже уже не жилец. Его возвращение в состав Китая в ближайшие 2-3 года уже неизбежно. Армия, которая обеспокоена лаком для ногтей и прическами для трансгендеров, не способна защитить Тайвань от Китая.

P.S. Китай каждый год спускает на воду 20 боевых кораблей первого и второго класса.