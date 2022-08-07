Сверхценная параноидальная идея Путина, от которой он не может отказаться / Reuters

Что бы ни задумала Россия, она уже неспособна на масштабные наступления. По крайней мере, сейчас. Силы, которые были у РФ, потрачены в первые месяцы кровавой авантюры на бесплодные попытки взять Киев и другие крупные города.

Соглашусь с господствующим мнением в мировой аналитической среде: Россия неспособна на какие-либо масштабные наступательные операции, однако она еще неизбежно предпримет попытки захвата отдельных городов, массовые бомбежки и человекоубийства. Российское руководство еще не отступилось от своих целей.

Путин просто не может пожертвовать своей параноидальной идеей – захватить Украину. Для него, как для любого параноика, эта идея является наибольшей ценностью, а потому он не может от нее отказаться. Просить Путина отказаться от идеи захвата Украины – то же самое, что просить Ромео, чтобы он отказался от Джульетты. Параноики любят себя в своих бредовых фантазиях и идеях, а всех, кто пытается опустить их на землю, они просто ненавидят. Это вызывает возмущение, но никак не пересмотр того, что параноик втемяшил себе в голову.

Так что Путин будет пытаться захватить новые украинские территории, но у него ничего не получится.

Сейчас для Путина план №1 – провести "референдумы" на захваченных территориях и присоединить их к России. Ведь российское общество ждёт реального весомого результата путинской авантюры, поскольку сейчас лицо потеряно, а результат неочевиден. Потому этому милитаристскому имперскому обществу нужно предъявить какую-то захваченную территорию и триумф "великого полководца" Путина.

Иначе, если Путин не получит реальных подтверждений того, что он сумел чего-то добиться, он будет выглядеть в глазах общества лузером. А, как известно, если Акела промахнулся, то шакалы его быстро растерзают. Потому Путину важно показать, что он не промахнулся, а чего-то достиг.

Важный момент. В июле было ощущение, что российские власти пытались давить на Запад, а через него – на Украину, чтобы заключить хотя бы временное перемирие или достичь затишья. Иначе как России проводить "референдумы" в условиях постоянных военных действий и непрекращающихся обстрелов? Но, очевидно, это не получилось – и Запад не стал давить на Украину, и Украина не стала бы поддаваться. А раз так, российская власть решила военным путём добиться своего – отогнать украинскую армию подальше к границам областей, чтобы можно было спокойно провести там имитацию референдума и оформить аннексию.

Думаю, идея в этом. Надеюсь, что украинцы разобьют все эти жалкие попытки.

Кроме того, Кремль не отказался от идеи захвата Киева. Захват Украины – это сверхценная параноидальная идея Путина, от которой он, как любой параноик, не может отказаться и будет нести её до конца. Как Гитлер нёс до конца идею окончательного решения еврейского вопроса: он уже проиграл войну, войска союзников уже стояли в Германии, а Гитлер продолжал уничтожать евреев. Это была параноидальная идея, от которой он не мог отказаться. Точно так же не сможет и Путин.

Другое дело, что сейчас решить этот вопрос нельзя. Потому на первом этапе Путин хочет завершить захват хотя бы четырёх областей Украины – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской, а также мечтает захватить Николаев и Харьков. Пока Киев снят с повестки дня. Тем более, российские войска выведены из Беларуси, и вся авантюра с ударом с белорусской территории провалилась. Однако, если бы Путину удалось решить задачу первого этапа, то через время он бы вернулся к решению основной – захвату Киева и уничтожению Украины.



Социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман специально для Главреда