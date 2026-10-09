Суровикин или нет - не важно: Невзлин о целях Путина в войне

Эксперт считает, что смена командующих ничего не меняет: цели войны определил Путин, и он найдёт исполнителей для своего приказа.

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Суровикин и Невзлин / Коллаж: Главред, фото: Alexander Khanin / wikimedia.org, mil.ru

Эксперт Леонид Невзлин комментирует сообщения о возвращении генерала Суровикина: британский военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон утверждает, что тот должен превратить Киев в новый Алеппо, хотя достоверность публикации The Telegraph неизвестна. По мнению автора, ясно другое - Путин намерен расширить масштабы террора против украинцев, а фамилия командующего ничего не меняет. Публикуем его размышления.

Британский военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон утверждает, что Путин вернул на войну генерала Суровикина - военного преступника, который сравнял с землёй Алеппо и командовал оккупационными войсками в Украине. По мнению эксперта, Суровикин должен превратить Киев в новый Алеппо. Насколько соответствует действительности информация, опубликованная в The Telegraph, - неизвестно.

Но понятно одно: Путин явно намерен расширить масштабы террора против украинцев. Страшный удар по автобусам в Краматорске - 33 погибших. В Киеве с начала суток - четверо погибших. Удар был нанесён, в частности, по крупному строительному магазину - абсолютно гражданскому объекту.

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Бомбардировки не прекращаются. В столице фиксируются серьёзные проблемы с электроснабжением из-за ударов по подстанциям, а также с подачей воды. Поступает информация и об очередных ударах по фармацевтическим предприятиям и складам крупных продовольственных сетей.

Украинская делегация завтра отправляется в США, чтобы предпринять очередную попытку реанимировать переговорный процесс. В то же время госсекретарь Марко Рубио публично заявляет, что сейчас не видит возможности остановить войну дипломатическим путём. А в Москве продолжают повторять свои заклинания о "целях, которые будут выполнены".

Этих целей, собственно, две - убийство и изгнание украинцев. Суровикин, Герасимов, Мордвичев, Попов или Лапин - кто именно будет руководить преступной армией, совершенно не важно. Цели определил Путин, и он найдёт исполнителей, которые выполнят его приказ.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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