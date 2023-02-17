Сурков слил своего начальника

Сурков на переговорах выполнял поручение Путина, они сразу задумали всех кинуть – и Запад, и Украину – и продолжать войну.

Владислав Сурков / Коммерсант

Как тяжко жить, когда мнишь себя чуть ли не Черчиллем, а на самом деле твой предел – роль прислуги у лузера, которого презирает весь цивилизованный мир. Слава Сурков в свойственной ему пафосно-высокомерной манере изобразил "Да, Да, Нет, Да". Кто-то назвал это интервью.

Надо плохо знать Суркова, чтобы не увидеть в этом двойную игру. Как бы отсылая к референдуму о доверии президенту Ельцину в 1993 году, он действует наоборот – выступает против Путина. Устроив свой личный референдум.

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Путин на пресс-конференции в декабре 2022 года: "Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос". Это он о Минских соглашениях.

Из "интервью" Суркова:

Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены? - НЕТ.

То есть, Путин в своей "стратегической гениальности" дошел до того, что даже его собственный чиновник, хоть и бывший, не хочет быть за компанию с ним – терпилой, которого "водили за нос". Получается, Сурков больше всех и водил. Впрочем, и слова Путина – тоже вранье, как всегда. Не так он наивен. Сурков на переговорах выполнял поручение Путина, они сразу задумали всех кинуть – и Запад, и Украину – и продолжать войну. Они и ведут ее – с 2014 года. Сурков просто слил воего начальника.

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