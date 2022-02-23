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Сомнения в Будапештском меморандуме, или Как Украина ищет себе инструмент безопасности

Михаил Самусь

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

23 февраля 2022, 06:56

Поскольку страны-подписанты Будапештского меморандума его не выполняют, соответственно, Украина имеет право выйти из договора и требовать своего права обрести ядерные вооружения.

ядерное оружие
Зеленский заявил о признании недействительным Будапештского меморандума / Getty Images

Украина находится в вакууме безопасности и практически не существует инструментов, которые бы обеспечили ее безопасность. Именно в этом и заключался смысл недавнего заявления Зеленского о признании Будапештского меморандума недействительным.

На самом деле НАТО, Будапештский меморандум или другие международные договоры или структуры не являются самоцелью для Украины, самоцелью является обеспечение безопасности Украины. И поэтому если, например, НАТО не может обеспечить нам безопасность в данный момент, то очевидно, что мы должны немедленно искать другие варианты. Потому что разговоры о вступлении в НАТО могут длиться еще 10, 20, 30 лет, а может и вообще вечно, поскольку страны НАТО не могут прийти к консенсусу в отношении Украины.

Хотя многие дипломаты, эксперты, политики говорят, что Будапештский меморандум - это пустая бумажка, хотя с точки зрения международного права эта бумажка является железнее, чем печально известные Минские договоренности. Потому что Минские договоренности не были ратифицированы, не были проведены по требуемой процедуре в Украине. И в международной практике утверждение о том, что этот документ не юридически обязывающий и не имеет под собой никаких оснований, потому что подписи под этим документом персональные, указаны конкретные должности. И само собой это уже означает, что этот документ является достаточно правовых оснований, чтобы с ним считаться.

Если говорить о его наполнении, то несмотря на утверждение об отсутствии в нем каких-либо обязательств, если внимательно его прочитать, то в нем речь идет исключительно об обязательствах, ведь, в частности, четвертый пункт Будапештского меморандума предусматривает, что США, Великобритания и РФ обязуются добиваться конкретных действий от Совета безопасности ООН по оказанию помощи Украине в случае агрессии против Украины. Поэтому могут быть более жесткие правила?

Понятно, что Россия как страна-агрессор вылетает из этого документа, поэтому постановка вопроса от Зеленского относительно проверки этого документа вполне правильная. Если действительно страны-подписанты отказываются от своих обязательств оказать помощь Украине в случае агрессии, тогда и Украина начинает считать, что может разорвать договоренность.

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Будапештский меморандум базируется на том, что страны-подписанты приветствуют присоединение Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, поскольку Украина является неядерной страной. Если мы выходим из Будапештского меморандума, то страны-подписанты таким образом отказываются и от этого. Хотя в самом договоре о нераспространении говорится о том, что в случае, если самые высокие интересы страны этого требуют, страна имеет право выйти из этого договора.

Читайте такжеУгроза "смерти" Будапештского меморандума и упрек Западу: что говорил Зеленский в МюнхенеСоответственно, право на ядерное оружие не оспаривается, хотя у нас почему-то складывается впечатление, что есть только "элитные" страны, которые позволили себе иметь ядерное оружие в то время как все остальные не имеют на него права. Ничего подобного - согласно уставу ООН, мы имеем право на любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. В этом же договоре отмечается, что нам как суверенному государству предоставляется право получить ядерное оружие, то есть создать ядерный инструмент сдерживания, чтобы другие страны не могли наносить нам вреда.

Сейчас создалась ситуация, которая угрожает существованию Украины - Путин это демонстрирует, а поскольку страны-подписанты Будапештского меморандума отказываются от своих слов, соответственно, Украина имеет право выйти из договора и требовать своего права приобрести ядерных вооружений.

Иными словами, Сейчас Украина ищет себе инструмент безопасности. Не важно, как он будет называться - НАТО, Будапештский меморандум, ядерное оружие, но Украина должна обеспечить себе безопасность. Так называется субъектность Украины в международных отношениях, поскольку другие страны не выполняют своих обязательств.

Но ситуация очень сложная, ведь в мире есть понимание, что ядерное оружие должно быть жестко контролируема и не должна применяться. С другой стороны, Украине было обещано сохранение территориальной целостности и суверенитета в обмен на ядерное оружие, которое Украина отдала. Этого не выполнено, поэтому логично выглядит, что Украина имеет право создать ядерное оружие или вступить в НАТО.

На самом деле, у США и Великобритании нет никаких проблем с тем, чтобы предоставить Украине такую помощь, которая отобьет навсегда желание России вообще думать об агрессии против Украины. И это можно сделать без ядерного оружия, предоставив Украине хотя бы помощь в сфере противоракетной обороны - это уже снимет много вопросов.

Создание ядерного оружия-вопрос гипотетический. Надеюсь, что до этого не дойдет, ведь это очень сложный международно-правовой вопрос, который выведет эту проблематику на новый уровень. Дело в том, что многие страны на планете имеют ядерное оружие без официального провозглашения - это, например, Израиль, Индия и Пакистан. Все они тихонько приобрели себе ядерное оружие и не говорят об этом, но все остальные страны об этом знают и это очень сдерживает тех, кто хотел бы нанести ущерб этим государствам. С другой стороны, такие страны как Иран ведут активные переговоры о прекращении своей ядерной программы (и США им обещают определенные гарантии безопасности). Но как можно надеяться на соблюдение этого слова, если они не сдержали его в отношении Украины?

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для Главреда

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Будапештский меморандум ядерное вооружение новости Украины и мира
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