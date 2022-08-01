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Сумеет ли Лукашенко избежать посадки на Титаник

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

1 августа 2022, 06:00

В Беларуси понимают, насколько бесславный конец ждет их армию в Украине, именно поэтому белорусские войска до сих пор не вступили в войну на стороне России.

Лукашенко не выгодно вступление в войну с Украиной
Лукашенко будет маневрировать и избегать посадки на российский Титаник / УНИАН, Facebook Это Киев, детка!, Главред

Оценивая вероятность вторжения белорусских войск в Украину в ближайшие месяцы, сложно исключить субъективный фактор – безумие Путина или Лукашенко, поскольку они являются тиранами и окружили себя людьми, которые подают исключительно ту информацию, которая им нравится.

К тому же, Лукашенко не является самостоятельным игроком. Он потерял пространство для маневра после того, как замарал руки по локоть в крови белорусов после нелегитимных выборов в Беларуси. Поэтому у него нет возможности опираться на Украину или Западную Европу и балансировать.

Пытаясь определить вероятность участия белорусских войск в войне против Украины, мы исходим из логических аргументов: что это может дать Беларуси, способна ли Беларусь собрать столь мощные силы, которые бы представляли угрозу для Украины, может ли белорусская армия достичь важных военных целей.

Если опираться на логику, то белорусам в этой войне места нет.

Впрочем, Беларусь является страной-агрессором с 24 февраля, поскольку она предоставила свою территорию российским войскам для осуществления военной агрессии против Украины. С точки зрения международного права и украинского законодательства, нет никакой разницы, были ли белорусы на территории Украины с оружием в руках или нет – они уже агрессоры.

Пойдет ли Беларусь на Украину – сложно сказать. Россиянам, безусловно, хотелось бы не только распыления украинских сил. Россия понимает, что не может остановить поток оружия, техники и боеприпасов, которые Украине поставляют западные партнеры, не нанеся удара по западной Украине.

С другой стороны, угроза со стороны Беларуси появилась буквально сразу, но прошло 150 дней – и белорусы так ничего и не сделали. Наверное, у Беларуси есть военные, которые могут просчитать и предсказать, насколько бесславный конец их здесь ждет. Факт того, что белорусские войска не двинулись в поход на Украину, свидетельствует о наличии такого понимания у белорусского командования. Даже несмотря на то, что белорусы делают вид, что готовы воевать, а Лукашенко постоянно произносит политические заявления, призванные продемонстрировать, что он является союзником России и лоялен по отношению к Путину (хотя он является младшим партнером, который временно занимает свой пост).

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Для Лукашенко непосредственное участие белорусских войск в войне – это сомнительная цель. Ведь, таким образом, он просто запрыгнет на Титаник, а ему вряд ли это нужно. Хоть Лукашенко и подонок, но он – достаточно умный человек, поэтому будет до последнего маневрировать, чтобы не втянуться в эту авантюру.

Эта авантюра России уже вылезла боком и, надеюсь, Путину в ближайшее время вылезет тоже, и он не удержится у власти.

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Именно поэтому сложно оценить вероятность участия белорусских войск в войне. Сейчас и у Лукашенко, и у белорусского народа больше логических причин, чтобы этого не произошло. Однако вполне может случиться и так, что приказ о вступлении армии Беларуси в войну будет отдавать не Лукашенко, а кто-то другой…

Александр Хара, дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий, специально для Главреда

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Александр Хара
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