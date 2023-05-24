Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофе

Россия - это самолёт, экипаж которого сошёл с ума, достал где-то смертоносные ракеты и бьёт ими по городам внизу.

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Россия - это самолёт, экипаж которого сошёл с ума, считает Эйдман / скриншот

У российских либералов принято сравнивать Россию с самолётом, захваченным террористами. Мол, пассажиры (россияне) - заложники, жертвы банды путинских террористов.

Красиво. Однако, используя эту метафору, очень трудно различить террористов и их жертвы. 5 миллионов силовиков - тоже заложники? А 2,5 миллиона чиновников? А миллионы учителей, помогающих оболванивать подрастающее поколение и фальсифицировать выборы? А прикормленный властью бизнес, а журналюги-пропагандисты, а сотрудники госкорпораций, а получатели различных государственных грантов на "культурку"? А многомиллионная телеграм-аудитория каннибалов-военкоров, а телезомби мордой в соловьином помёте?

Мои, не потерявшие разум друзья в России, говорят, что чувствуют себя изгоями и стараются не высказывать публично свои взгляды - заклюют, а то и донесут. Ведь множество подобных случаев общеизвестны. Доносят на разговоры в автобусах и ресторанах, на работе и в школе. Кто доносит? Террористы или их жертвы?

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Я бы предложил другую аналогию. Россия - это самолёт, экипаж которого сошёл с ума, достал где-то смертоносные ракеты и бьёт ими по городам внизу. Массовый психоз распространился и на пассажиров, поразив, в той или иной степени, большинство из них, кричащее браво при каждом взрыве ракеты.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Меньшинство, сохранившее разум, старается свою ставшую криминальной нормальность слишком откровенно не демонстрировать, чтобы не нарваться на неприятности. Те, кто смог раздобыть парашюты, спрыгнули с этого сумашедшего самолёта. Только единицы не боятся сопротивляться, но их быстро нейтрализуют, чтобы не мешали вакханалии безумцев.

Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофе, под радостные крики спятивших пассажиров.

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