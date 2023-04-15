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Суицидники сделали свой выбор

Александр Коваленко
15 апреля 2023, 19:20
163
Россияне в настоящее время не готовятся бежать ни с одного из занимаемых плацдармов. Признаков "жеста доброй воли" нет.
Военные РФ, танк
Россияне в настоящее время не готовятся бежать, считает Коваленко / Фото t.me/mod_russia

Относительно "жеста доброй воли" оккупантов где-либо и эвакуации с временно оккупированных территорий.

Скажу так. На левобережной Херсонщине, в Запорожской области и так далее, я не вижу ни одного признака подготовки "жеста доброй воли".

Все те эвакуационные процессы, что происходят в тех или иных регионах - ни в счёт, поскольку они не отражают готовность самих оккупантов к бегству. Основными же признаками подготовки "жеста доброй воли" является не вывоз гражданских лиц и коллаборантов, а несколько иные действия, в три этапа.

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Во-первых, это вывоз медперсонала. Первым признаком подготовки бегства является вывоз медперсонала оккупантов из лечебных учреждений в городах и сворачивание полевых госпиталей и т.д. Этот процесс сопровождается мародерством медоборудования и опустошением местных аптек.

Во-вторых, это выведение артиллерийских подразделений. Артиллерия сейчас для РОВ на вес золота и она выводится одновременно, либо следом за медперсоналом. Уменьшение этой компоненты в зоне БД и по линии боестолкновений свидетельствует о подготовке оккупантов к бегству.

В-третьих, вывод систем связи. Если россияне начинают сворачивать подразделения связи, основные и дублирующие системы, это признак завершающего этапа подготовки к бегству.

На сегодняшний день ни на одной из локаций не отмечается даже первого этапа данного процесса.

Всё это говорит о том, что россияне в настоящее время не готовятся бежать ни с одного из занимаемых плацдармов и продолжают верить в то, что они могут удержать оборону под натиском контрнаступления ВСУ.

Что же, суицидники сделали свой выбор. Хотя, не поздно одуматься.

Источник

война в Украине Александр Коваленко
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