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Страсти по УПЦ МП: пора заканчивать этот балаган

Виктор Трегубов

Журналист, сооснователь партии Демократическая сокира

22 декабря 2022, 08:33
УПЦ МП обратилось к Зеленскому с просьбой о защите. Если честно, я уже устал смеяться.
УПЦ МП, собор
Собор УПЦ МП / t.me/upc_news

"С началом вторжения Российской Федерации на территорию Украины, Украинская Православная Церковь первая среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию".

Шта?

"На этом фоне большой досадой являются те многочисленные клеветы, оскорбления и безосновательные обвинения, которые звучат в сторону Украинской Православной Церкви."

Беспочвенные?

"Украинскую Православную Церковь до сих пор умышленно называют "русской" и "московской".

И в самом деле, с чего бы это?

"Более того, впервые в истории нашего государства против священнослужителей, которые являются гражданами Украины, незаконно и неоправданно применили "персональные" санкции".

Это включительно с теми, кто у Путина в Кремле на объявлении о новых аннексиях сидел, чтобы вы понимали. Неоправданно.

"Это те методы, которые использовала богоборческая власть во времена советского тоталитаризма. Тогда были лишены человеческих прав, сосланы и убиты сотни тысяч священнослужителей, монахов и мирян, которых мы ныне чествуем как мучеников и героев. Сегодня Украина пытается раз и навсегда преодолеть тоталитарное прошлое ради будущего. Но настоящая декоммунизация должна произойти в сфере человеческого сознания..."

Вот, наверное, ржал владыка Павел, что в Киевсовет от Компартии ходил.

Короче. Я не знаю уж, чем это объяснить. Разве что тем, что эти персонажи привыкли, что их круг общения поверит во что бы то ни стало, что они скажут. Имею подозрение, что когда в следующий раз очередного владыку с хориста будут снимать с российским паспортом в зубах - они тоже будут говорить, что это просто провокация против святых людей и атака на Церковь.

Пора завершать этот балаган.

Источник

УПЦ МП
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