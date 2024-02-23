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Страсти по Приднестровью: все сценарии

Александр Коваленко
23 февраля 2024, 19:10
Приднестровской группировки вполне достаточно, чтобы реализовать операцию по захвату Молдовы и силовой смены законной власти в Кишинёве.
Приднестровье Россия
Приднестровье / Коллаж Главред, фото УНИАН

В ответ на разгоняющуюся панику, относительно возможного обращения Тирасполя к Москве с просьбой о принятии так называемой "ПМР" в состав россии, я вчера опубликовал заметку, расставляющую точки над "i" в вопросе вероятных угроз. Но даже услышав полтонны железобетонных аргументов, паникёр всегда остаётся паникёром.

Что же, рассмотрим в таком случае негативные сценарии, как для нас, так и для Молдовы.

Мне вчера решили напомнить, что в номенклатуре техники НВФ "ПМР" я упустил из виду очень важную компоненту – вертолёты, которые могут быть использованы для поддержки с воздуха приднестровских формирований, а так же высадки десанта.

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Так-то оно так, но есть нюанс.

В вертолётной компоненте у "ПМР" состоят 6 ударных вертолётов Ми-24, из которых только 2 могут подниматься в воздух. Многофункциональных Ми-8 числилось 4, которые так же не все в работоспособном состоянии. Ремонт и обслуживание данных машин невозможны в условиях изоляции лепрозория совка.

Фактически, осуществление десантных операций такой компонентой неэффективно и даже опасно для самого же десанта.

Но, опять-таки, если для Украины эта угроза минимальная, то для Молдовы – наоборот.

В прошлом году я описывал вероятный сценарий, негативных событий для Молдовы и хочу заметить, что он практически не изменился в моём представлении.

Приднестровской группировки вполне достаточно, чтобы реализовать операцию по захвату Молдовы и силовой смены законной власти в Кишинёве, под аккомпанемент внутренней дестабилизации республики посредством катализации "протестов" в исполнении пророссийских политических сил.

Например, НВФ "ПМР" совершенно не составит труда захватить аэродром Меркулешти, для выхода на Бельци и отрезания северной Молдовы от центра, с замыканием на Фалешти. Это позволит перерезать основные трасы М14 и М2 и блокировать подъезды к Кишинёву.

Южная группа будет перерезать по линии Каушани, Чымишлия, Яргара. При этом на эту линию может быть переброшен ограниченный контингент, поскольку Юг это преимущественно пророссийский гагаузский регион и там основной задачей будет просто удержание трасс и контроль украино-румынских направлений.

Таким образом, северная и южная группа обеспечит относительно безопасный (без сюрпризов) выход основной группы на Кишинёв, удержание которого в случае отсутствия помощи третьей стороны не представляется возможным долгое время, особенно с учётом уже размещённой в Молдове российской агентуры.

В итоге, мы теряем Молдову как евро-ориентированного соседа. К власти приходят пророссийские силы и, после проведения зачистки во всех структурах будет развёрнута неотвратимая мобилизация. Транзитом в Молдову начнут прибывать российские "туристы" двойного назначения.

Фактически, с учётом вербовки среди пророссийских настроенного населения активной части и регулярного транзита "туристов" из самой россии, у РОВ в Молдове в течение 3-4 месяцев может быть сформирована группировка от 20 до 30 тыс тел. Да, недоукомплектованная, но достаточная для создания проблем.

Даже если не говорить о намерении открывать второй фронт на юго-западе, такая группировка вынудит ВСУ стянуть в Одесскую, Винницкую и Черновицкую области дополнительные силы, для предупреждения угроз - то есть, сковывающий эффект увеличится в разы и будет увеличиваться.

Будет увеличиваться, поскольку 20-30 тыс это предварительный ориентир потенциала формирования группировки за 3-4 месяца, в то время как данный процесс не закончится за этот период и количество угрожающей группировки постепенно, но уверенно будет расти, превысив 50 тыс.

И чтобы эти проблемы не возникли в перспективе, нужно прилагать все усилия, чтобы Молдова оставалась демократической, евро-ориентированной страной, а не погрузилась в клоаку "русского мира".

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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