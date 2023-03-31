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Страсти по искусственному интеллекту

Максим Розумный

доктор политических наук

31 марта 2023, 09:09
Человеческая воля является в своей основе животной, но при этом реализуется по алгоритмам, сформированным человеческим сознанием.
Страсти по искусственному интеллекту
Воля отличает человека от машины / romankalugin.com

Для начала надо определиться с тем, что мы подразумеваем под интеллектом вообще. Любой интеллект выполняет две связанные между собой функции - а) прорабатывает массивы данных и б) принимает оптимальные решения для достижения нужного результата. "Искусственный интеллект", на сегодня, отличается лишь тем, что он способен обрабатывать действительно гигантские (по сравнению с человеческим мозгом) массивы данных и принимать действительно оптимальные (по сравнению с человеком) решения.

Страх перед ИИ в основном заключается в том, что он может приобрести качество, которого нет ни в одной машине. Это - воля, которая отличает человека от машины. То, что мы называем волей машины, есть лишь воля человека (и его решение), заложившего в работу машины определенный алгоритм.

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Воля отличает человека от машины, но она не отличает, например, человека от животного. Человеческая воля является в своей основе животной, но при этом реализуется по алгоритмам, сформированным человеческим сознанием (на самом деле, воображением), культурой и правилами человеческого сожительства (так называемая мораль).

Эти алгоритмы и являются тем, что отличает человека от животного. Они наработаны тысячелетиями. Они не абстрактны (как "моральный закон во мне" И. Канта), а очень конкретны. И на самом деле именно они сегодня под наибольшей угрозой, поскольку получают в современной canceling культуре статус "суеверий".

Обновление алгоритмов человечности происходит непрерывно. И именно этим процессом следовало бы заниматься лидерам общественного мнения в первую очередь.

А ИИ можно просто выключить из розетки, если станет страшно.

Источник

ChatGPT
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