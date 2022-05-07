Страшный сон Москвы: как новый союз при участии Украины вернет РФ во времена Ивана Грозного

Новый союз при участии Украины отбросит Россию в далекое прошлое / Фото ua.depositphotos.com

Создание регионального кластера Польша-Украина-Литва-Беларусь является страшным сном как для Берлина, так и для Москвы.

Славянское ядро (кроме литовцев) в 80-85 миллионов человек кардинально меняет баланс сил в Европе и является непробиваемой балто-черноморской дугой для РФ, отбрасывая оную в геополитическую нишу времен Ливонской войны Ивана Грозного.

Оживают концепции Гадячского договора гетмана Выговского и балто-черноморской доктрины Юрия Липы.

Заявление президента Польши в том же ключе.

Но нам нужно помнить – именно Украина должна стать осевым региональным ядром нового союза.

А для этого вдобавок к геополитике, нужно добавить эффективную экономическую, социальную и демографическую политики.

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А также кратополитику системы власти.

Только наша эффективность позволит Украине нанести ключевой удар по РФ – сделать перехват геополитического влияния на Беларусь, которая становится одним из ключевых пазлов балто-черноморской дуги.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик