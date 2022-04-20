УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Страшное пророчество для России сбывается: когда тело РФ расползется по швам

Владимир Пастухов

Политолог, юрист, публицист

20 апреля 2022, 13:11

В день нападения на Украину Россия перестала существовать.

Как только Путина не станет, Россия развалится
Путин лишил Россию возможности вернуться к нормальной жизни / Reuters

Сбылось страшное пророчество Володина: "Есть Путин – есть Россия". Сбылось в еще более апокалиптическом образе, чем привиделось Володину: Путин еще есть, а России уже нет.

24 февраля 2022 года Россия перестала существовать как геополитическая реальность в ее традиционной, доселе знакомой нам исторической форме.

Осталась лишь одна видимость, 140 миллионов разрозненных клеток, продолжающих свое частное индивидуальное существование в мертвом теле русской цивилизации. Ее замороженное тело, пока Путин жив, плавает в жидком азоте в гигантской криокамере размером с одну седьмую часть суши.

Читайте такжеОрки против "Старлинка": почему Украина выиграет сражение за Донбасс

Как только Путина не станет, тело это выплеснется наружу и под воздействием высоких температур расползется по швам, распадаясь на ткани и органы.

Никакой альтернативной истории для России теперь уже не припасено. К мысли этой придется привыкнуть и тем, кто надеется на вечную жизнь Путина, и тем, кто мечтает о вечной жизни для России после Путина.

Возвращения к нормальности (читай, к тому, что было, хоть как-то знакомо по прошлому, в чем будут угадываться знакомые черты) не будет уже ни до, ни после.

Читайте такжеКак Украина разрушила план Путина по созданию нового СССР и спутала России все карты

Будет новое, незнакомое, пугающе неизвестное. Либо зияющая цивилизационная пустота на месте гигантской воронки, либо зародившийся где-то в глубинах этой воронки тайфун какой-то другой, совершенно новой России, отношение которой к старой России будет примерно таким же, как у современных итальянцев и египтян к античному Риму и Древнему Египту.

Владимир Пастухов, политолог, юрист, публицист

viber
война в Украине Владимир Путин вторжение России Российская Федерация Владимир Пастухов
Реклама
Популярное
Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым труднымФинансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало" "Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене Путин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 маяПутин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 мая 26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупанты26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупанты
Поддержите Главред

Последние новости

13:14

Ахтырка, Тростянец, Ромны: в ОП рассказали о ходе восстановления в Сумской области

13:12

В оккупированном Мелитополе массово гибнут военные РФ: Арестович объяснил причину

13:11

Страшное пророчество для России сбывается: когда тело РФ расползется по шваммнение

12:56

Генералы, племянник губернатора и родственники военных властей: Арестович рассказал о пленных РФВидео

12:36

Гороскоп Таро на май 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, КозероговВидео

Реклама
12:34

Полковник ушел в "Груз 200": командир инженерно-саперного полка армии РФ приехал домой в гробу

12:19

Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

12:07

Начались зачистки: ФСБ РФ арестовала "министра ЛНР" за провал в войне

12:06

Точная и быстрая разведка на поле боя: Украина получит 100 скоростных беспилотников Quantix ReconВидео

11:26

В Харьковской области восстанавливают электроснабжение, ремонтируют трубопроводы и убирают улицы

11:22

Подоляк о переговорах с РФ: подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для УкраиныВидео

11:07

ВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала РоссияВидео

10:56

В РФ "похоронили" оккупанта Меньшикова, тело которого до сих пор лежит под КиевомВидео

10:56

"Видосики" закончились: ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни

10:42

Магнит для денег: что нужно сделать в Чистый четверг, чтобы привлечь удачу на весь годВидео

10:23

Как Украина разрушила план Путина по созданию нового СССР и спутала России все картымнение

09:51

"Надеюсь, что нас захватят": харьковчанка сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы"Видео

09:46

Как сделать мраморные яйца на Пасху - рецепт, который "разрывает" Tik-TokВидео

09:04

Нурлан Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинках

08:59

Лупит наша артиллерия, стреляют дружелюбные танки: Арестович рассказал, как оккупанты "берут" города

Реклама
08:29

Война в Украине и домашние животные: как не превратиться в чекистамнение

08:21

Зеленская восхитилась поступком жены Эрдогана: "чужого горя не бывает"

08:16

На Киевщине колонну оккупантов остановил 20-летний юноша при помощи одного РПГВидео

07:39

"Будем петь на поминках Путина": Слава Каминская раскритиковала коллег за песни во время войныВидео

07:37

В одной точке Украины вторжение РФ захлебнулось, ВВС опубликовало карты

07:13

"Теперь ты ребенок войны!": Осадчая и Горбунов растрогали фото с 8-месячным сыном на руках

06:45

Комбриг морпехов из осажденного Мариуполя назвал два варианта спасения городаВидео

06:42

Ребенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войны

06:38

Он руководил авиабомбардировками Чернигова и Киева: разведка назвала имя российского генерала

06:33

Орки против "Старлинка": почему Украина выиграет сражение за Донбассмнение

06:10

Как уберечься от ротавирусной инфекции во время войны: врачи дали ответ

06:02

ВСУ способны освободить Херсон от оккупантов, но есть условие - Арестович

05:50

Пока армия Украины не разгромит войска РФ, Путин вряд ли окажется в тюрьме или Гааге – ИлларионовВидео

05:39

Шел на захват Одессы: мать моряка РФ рассказала о боевом задании крейсера МоскваВидео

05:20

Приедут ли на вызов врачи во время комендантского часа: ответ Минздрава

04:47

Конец России и смерть Путина – мольфар предсказал, когда закончится война в Украине

04:15

Стильный и вдохновляющий маникюр весна 2022 на короткие ногтиФото

03:43

Маша Ефросинина расскрыла главный секрет "самой объективной журналистки" Ксении СобчакВидео

03:12

"Запасы оружия РФ могут затянуть войну": эксперт объяснил, сколько Россия продержится на "заначке"Видео

02:10

В Украину идет настоящая жара: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

Реклама
02:03

Укусил клещ: как правильно достать насекомое и не подхватить болезнь Лайма

01:33

Пойдет ли Путин на применение ядерного оружия - ответ экспертаВидео

01:27

"Сделано в Украине с любовью": украинская модель впервые станет мамой

00:52

Американские дипломаты откровенно высказались о ситуации в МариуполеВидео

00:51

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

00:28

Вкуснейший закусочный пирог на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

00:26

Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности после войны - Reuters

00:08

Самый популярный президент: кто из мировых звезд подписан на Зеленского в Instagram

19 апреля, вторник
23:56

В Запорожской ОВА высказались о "референдуме" в Розовке

23:50

У ВСУ стало больше истребителей: в Пентагоне раскрыли детали помощи союзниковВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять