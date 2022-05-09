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Страна-вандал: как Россия воюет с музеями и кладбищами в Украине

Денис Казанский

журналист

9 мая 2022, 11:09

Прицельным огнем российской артиллерии уничтожаются даже места прихожан УПЦ Московского патриархата.

Россия бомбит и сжигает музеи и памятки архитектуры Украины
Очередной акт вандализма – российская армия обстреляла ракетами старое еврейское кладбище в Глухове / Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины

Российская армия целенаправленно варварскими обстрелами уничтожает украинские музеи, памятники архитектуры и объекты культурного наследия.

В Киевской области россияне еще в феврале сожгли музей Марии Примаченко. В Мариуполе разбомбили и разграбили музей Куинджи. На днях ночью ракетным ударом уничтожили музей Григория Сковороды в Харьковской области.

Другой пример. Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры, расположенный в Донецкой области, был святым местом для прихожан УПЦ Московского патриархата. Но отныне увидеть его можно лишь на фото. Российские военные вчера уничтожили его прицельным огнем артиллерии.

Так что патриарх Кирилл может передать своим православным воинам слова благодарности. "Мы русские, с нами Бог", – говорили они...

Еще один пример и очередной акт вандализма – российская армия обстреляла ракетами старое еврейское кладбище в Глухове. Можно было бы списать это на случайность, если бы не вопиющие антисемитские заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. После того, как Москва фактически обвинила самих евреев в организации Холокоста, никаких сомнений в том, что Россия сознательно совершает такие атаки на еврейскую общину, уже нет.

Ранее от обстрелов российской армии так же страдали места массовых еврейских захоронений – Бабий Яр в Киеве и Дробицкий Яр в Харькове.

Россияне делают это специально. Израиль должен это понимать и реагировать.

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Россия сознательно воюет с украинской культурой, и именно потому российская культура во всем мире должна быть отменена. Это – допустимый и симметричный ответ на действия российской власти.

Ну а в Украине после такого никаким Пушкиным-Лермонтовым тем более не место. Думаю, тут даже объяснять ничего не надо.

Денис Казанский, журналист

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