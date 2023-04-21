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Столтенберг сменил риторику

Юрий Радухин
21 апреля 2023, 19:20
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То, что мы услышали от Столтенберга, говорит нам об изменении мотивов Запада и его акцентов.
Столтенберг, Зеленский
Столтенберг изменил риторику, считает Радухин / офис президента

20 апреля 2023 года совершил свой визит в Украину генсекретарь НАТО Столтенберг. Он прибыл в Киев впервые с начала полномасштабной войны, и впервые Запад устами генсекретаря НАТО объявил: Вашингтон и управляемый им Евроатлантический альянс видит будущую архитектуру (послевоенную) и гарантии своей международной безопасности исключительно с Украиной в своем составе.

Такое решение в НАТО уже принято. Иначе Столтенберг никогда не позволил бы себе так формировать и высказывать такие мнения по поводу Украины и ее будущего членства в НАТО.

Очень важное отличие мотивов Запада, побуждающих НАТО к принятию такого решения... от тех мотивов, что звучат уже долго.

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Официальный Киев, на фоне войны, все время требует официальных решений НАТО "о будущем членстве Украины в Альянсе"... Решений, которые будут "гарантировать Украине безопасность" сразу после войны!

То, что мы услышали от Столтенберга, говорит нам об изменении мотивов Запада и его акцентов. Работа над послевоенной международной архитектурой безопасности в столицах членов Альянса уже продолжается, и пазл Украины в общую картину архитектуры будущей международной безопасности Запад уже заложил. Более того... украинский пазл является стратегически очень важным в архитектуре безопасности НАТО на европейском континенте. Украина географически является воротами между азиатским Востоком и Западом.

Поэтому от того, кто владеет ключом от этих ворот, бесспорно, зависит очень многое!

НАТО уже воспринимает Украину как неотъемлемую составляющую будущей международной (своей!) архитектуры гарантированной безопасности!

Мне кажется, с таким восприятием Украины членами НАТО (когда не они нам, а мы им гарантируем!)... вопрос членства Украины в Альянсе в Вашингтоне и Брюсселе для себя уже решили!

Поэтому очень важные изменения в речи мы услышали от генсека НАТО Столтенберга!.. Уже нет "двери НАТО всегда открыты любому". Но эта дверь была "всегда открыта" мошенническим сквозняком.

Сквозняка в речи генсека Столтенберга уже нет!

Поэтому 20 апреля 2023 года - это день, который войдет в историю не только Украины!

P.S. Изменение взглядов и восприятия Украины в НАТО только сейчас приблизило Украину от статуса "партнера" к статусу "союзника" стран-членов Альянса. Что бесспорно положительно отразится на поставках всесторонней помощи Украине от Запада. Включая вооружение.

Источник

война в Украине вступление в НАТО Йенс Столтенберг Юрий Радухин
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