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Стоит ли украинцам закручивать гайки относительно выезда за границу

Алексей Голобуцкий
7 августа 2023, 06:20
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Если государство вместо наращивания эффективности экономики возьмется закручивать социальные гайки - не помогут никакие "железные занавесы".
миграция
Следует ли выпускать украинцев за границу после войны / Коллаж: Главред, фото УНИАН, pixabay

Относительно инициативы о запрете еще на 3 года после победы выезда украинских мужчин за границу.

Я понимаю демографическую аргументацию. И даже разделял бы - если бы не другие аспекты. В частности, экономический. Опустим момент с репарациями: там достаточно политических и юридических осложнений, чтобы процесс не был быстрым. Но с союзниками договорено об огромной финансовой, технологической, инвестиционной поддержке по войне. Контракты уже разрабатываются и заключаются. То есть, будут рабочие места, будут заработки - причин у мужчин (я не о тех, кто способен сейчас купить разрешение на выезд) ехать с сомнительными перспективами за границу никаких. Вместо этого это станет причиной возвращения женщин продуктивного возраста.

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Конечно, как историк, я знаю достаточно примеров, когда самые прочные договоренности не выполнялись, потому что менялась геополитическая или внутриполитическая конъюнктура. Появлялись какие-то форс-мажоры. То есть, всякое может быть. Но пока конкретно эти перспективы выглядят достаточно уверенно.

Однако если у нас не изменится государственная экономическая, фискальная политика, не изменится общая политика в отношении коррупции - не помогут ни три, ни десять лет запрета на выезд. У людей просто не будет причин здесь оставаться и убивать жизнь на попытки как-то продержаться на плаву.

Ну и если государство вместо наращивания эффективности экономики возьмется этак закручивать социальные гайки - тоже не помогут никакие "железные занавесы".

Кто такой Алексей Голобуцкий?

Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

Источник

Алексей Голобуцкий
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