Стоит ли бояться российских "Ланцетов"?

"Ланцет-1/3" большая проблема в зоне БД, но катализировать апокалиптичность этой проблемы, подыгрывая российской пропаганде, тоже не стоит.

https://opinions.glavred.info/stoit-li-boyatsya-rossiyskih-lancetov-10488934.html Ссылка скопирована

В месяц российские пропагандисты имеют на руках менее 100 видео с "Ланцетов" / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua

Я уже писал о том, что у россии нет технической и технологической возможности производить тысячи дронов в месяц, не говоря уже о десятках тысячах. И одним из примеров стал самый проблемный для нас "Ланцет".

В качестве примера отсутствия в россии производства на тысячи "Ланцетов" в месяц я приводил тот факт, что каждый удар этих барражирующих боеприпасов фиксируется на видео, а затем с пафосом и всеобщим ликованием публикуется в открытых источниках. Для российской пропаганды это просто праздник, подобная публикация.

видео дня

При этом, каждый месяц отсутствуют публикации тысячи видео с ударами "Ланцетов". Нет сотен. Более того, их количество не превышает сотни!

Но, одно дело говорить абстрактно, а совсем другое - анализ по факту. И с этой целью я проанализировал несколько десятков российских пабликов на публикации видео с "Ланцетов".

Проведя анализ и отсортировав уникальные, а не повторяющиеся видео, за 3 месяца, с мая по июль, получены следующие цифры по ударам "Ланцет":

Май - 47

Июнь - 34

Июль - 55 (по состоянию на 27.07)

Таким образом подтверждён факт, что в месяц российские пропагандисты имеют на руках менее 100 видео с "Ланцетов."

Есть ещё несколько особенностей в анализе.

Я фиксировал исключительно сам факт применения барражирующего боеприпаса, но не факт результативности поражения. Между тем, на ряде видео поражался один и тот же объект несколькими "Ланцетами", особенно модификации "Ланцет-1".

Примечательно, что попадались видео поражения уже подбитой украинской техники, но с разных ракурсов, выдаваемые за разные. Особенно часто это дублирование касалось БМП M2A2 Bradley. Интересно и то, что все видео с "Ланцетами" пропагандисты сопровождают словом "Уничтожение".

То есть, они изначально исключают тот факт, что поражение "Ланцетом" может быть неудачным и даже не повредит технику, например как в одном из видео с гаубицей Д-20. Но речь не о том, а о том, что даже с учётом статистики сбитых "Ланцетов" и условно не опубликованных видео не выходят тысячи или сотен.

Это всё лишь доказывает то, насколько у страха и непрофессионализма глаза велики. Сказать, можно, что угодно и сделать это может кто угодно, а вот доказать правоту своих слов дано не каждому.

"Ланцет-1/3" большая проблема в зоне БД, но катализировать апокалиптичность этой проблемы, подыгрывая российской пропаганде, тоже не стоит.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник