Стимул для вакцинации: зачем власти озвучили идею сертификатов с привилегиями

В Украине хотят ввести два новых COVID-сертификата / Reuters

В Украине собираются ввести "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации, которые будут давать привилегии на посещение общественных мест в период карантинных ограничений.

Прежде всего, Минздрав заимствовал эту практику в западных странах. Однако не всегда то, что делается на Западе, является правильным с научной точки зрения и безоговорочно для копирования в Украине.

У этой идеи есть ряд моментов, за которые ее подвергают критике.

Во-первых, с точки зрения прав человека – это дискриминация.

Во-вторых, согласно научным исследованиям, вакцинированные, особенно те, кто получил только первую дозу, защищены от тяжелого течения COVID-19 в случае Дельты до 90%, но они меньше защищены от заражения – исследования показали защиту лишь на 40%. Более того, привитые люди не только сами подвержены риску заражению, но и могут быть переносчиками вируса для окружающих – для штамма Дельты люди заразны в течение двух суток до появления симптомов и столько же после и этот период особой заразности длиннее, чем у других штаммов. Потому если человек с Дельтой будет находиться в помещении с закрытыми окнами и без вентиляции или петь в церкви или в баре, то заразить он может еще больше людей – этот риск довольно велик.

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В-третьих, эти сертификаты не учитывают тех, кто переболел. Хотя те, кто переболел, имеют более высокий уровень антител на протяжении 6-10 месяцев в сравнении с вакцинированными.

Читайте такжеК Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаунПонятно, что таким решением пытаются поддержать бизнес, чтобы уберечь его от полного локдауна. Но с позиции науки, во время штамма Дельты и плохой эпидситуации, дистанцирование и ношение масок должно распространяться на всех – вакцинированных, невакцинированных и переболевших.

Сейчас трудно прогнозировать будут ли социальные всплески, но один из мотивов внедрения этих сертификатов в Украине – подтолкнуть к вакцинации тех, кто не хочет вакцинироваться. И, возможно, для части людей, особенно социально активной молодежи и людей среднего возраста, это действительно может стать стимулом. Однако при нашем высоком уровне бытовой коррупции люди будут попадать в бары и рестораны за деньги и без каких-либо сертификатов.

То есть благая цель сдерживания распространения Дельты, которую ставит перед собой власть, в этом случае будет недостижима. В разы, конечно, заболеваемость при этом не повысится, но этот метод будет менее эффективен, чем рассчитывают организаторы - одних сертификатов в этом случае будет недостаточно.

Екатерина Амосова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, специально для Главреда