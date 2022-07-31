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Стиль Путина выдержан: почему удар по штабу Черноморского флота был нужен самой России

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

31 июля 2022, 15:27

У России было по меньшей мере три причины, чтобы ударить по самому защищенному месту в Севастополе.

Путин, Черноморский флот
Удар по штабу ЧФ РФ был нужен Путину, как и взорванные дома на Каширском шоссе / Коллаж Reuters, colonelcassad.livejournal.com

Атака на штаб Черноморского флота РФ была нужна россиянам.

Причин у России – несколько.

Первая. Впервые со времен Второй мировой войны у России нет возможности провести парад в этот день. Флагман уничтожен, ряд кораблей либо уничтожен, либо выведен из строя. Именно поэтому парад отменили еще неделю назад, а праздник без парада может вызвать много вопросов у жителей Севастополя.

Проще говоря, народ напьется и начнет что-то говорить против власти. Особенно учитывая количество смертей военных в городе.

Вторая. Такая провокация позволит начать качать тему с мобилизацией.

Хотя можно не сомневаться: российские власти тут сами себя загнали в ловушку. Ну не хочет русский воевать. А качать мобилизацию из-за жопорукости военных, которые не смогли защитить самое защищенное место в Севастополе, очень сложно. Хотя российским пропагандонам это никогда не мешало.

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Третья. Россияне сейчас снова начнут кричать о судном дне и прочей ахинее. Единственное, что об этом нужно знать, так это то, что все, что можно применить против Украины, Россия уже применила. Не смотря на то, что россияне могут начать нагнетать истерию, дальше слов они не пойдут.

Итак, Путин начал свой политический путь с Каширского шоссе и трех уничтоженных домов. Этим он и завершит свой политический путь.

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт

Владимир Путин черноморский флот РФ Вадим Денисенко
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