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Стервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет Китай

Сергей Таран

Политолог, депутат Киевсовета

13 марта 2022, 16:15

Китай охотно воспользуется глупостью рашистского фюрера.

Китай просто ждет, пока все активы России подешевеют
Вместо наивных радостных китайских товарищей в Москву из Китая придут хитрые геополитические стервятники / REUTERS

Супер-надежды России в поддержку Китая сыплются, как рубль на российской бирже. Если раньше Пекин намекал, что интересы безопасности РФ "должны быть учтены", то теперь он пытается держать подчеркнутый нейтралитет.

Впервые министр иностранных дел Китая публично назвал вторжение России в Украину "войной" и высказался за дипломатическое урегулирование (читай – высказался против войны). Более того, в Китае даже заявили, что готовы стать "посредником" между Россией и Украиной.

Пока в Москве надеялись на то, что экономические мощности Китая станут заменителем Запада, китайцы отказались поставлять московитам даже запчасти для гражданских самолетов.

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И дело не только в санкциях Запада. Китай просто ждет, пока все активы России тупо подешевеют. Ну, а потом…

Bloomberg уже сообщило о планах Китая скупить российские стратегические компании, в частности, Газпром и Русал.

Вместо наивных радостных китайских товарищей в Москву из Китая придут хитрые геополитические стервятники, которые охотно воспользуются глупостью рашистського фюрера, который решил вместе со своим военным кораблем сходить в сомнительную и недолгую поездку.

Сергей Таран,политолог и депутат Киевсовета

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война в Украине Газпром Сергей Таран вторжение России новости Китая Россия
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