Ставка на дальнобойные ракеты: Европа должна дать Украине право бить по России

Гораздо важнее на встрече европейских лидеров и президента Зеленского были заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он сказал, что участники этой коалиции обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет.
Я считаю, что более реалистичным, чем Эмманюэль Макрон, является канцлер Германии Мерц. Он говорит о том, что ни о каких немецких войсках на территории Украины не дискутирует.
Это правильно, потому что никаких войск нет и не будет в ближайшее время. А вот о дальнобойных ракетах стоит говорить. Европейцы должны помогать Украине их производить и давать возможность Киеву их получать. А самое главное - предоставить Украине право бить этими ракетами по российской территории.
Если есть какая-то надежда, что в 20-х, 30-х годах XXI века эта война завершится, то только в случае, если Украине удастся разрушить энергетический и военный потенциал РФ. Сейчас мы говорим о трети российских НПЗ, которые выведены из строя, но нам нужно, чтобы 75% нефтеперерабатывающего комплекса РФ превратились в руины.
К тому же чтобы из тех 75% более 50% нельзя было восстановить. Для этого нужны систематические удары украинскими и западными ракетами по нефтеперерабатывающим заводам России. Также нужны удары по военным объектам РФ, в том числе и по тем, что находятся под землей.
Только при таких условиях мы можем надеяться, что в последующие годы президент РФ задумается о прекращении войны, конечно если оружие для России не будут производить КНР и КНДР. Пока никто в Москве вообще не думает в этом направлении.
О персоне: Виталий Портников
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
