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Статья Медведева: какого "вменяемого" руководства Украины готов терпеливо ждать Кремль

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

11 октября 2021, 19:45

Судя по действиям РФ, в Кремле неадекватно оценивают обстановку в Украине и неспособны понять, может ли к власти в нашей стране прийти пророссийский политик.

Российское руководство неадекватно оценивает происходящее в Украине и не может оценить перспективы пророссийских политиков
Свою статью Медведев писал не для Украины / Reuters

Статья заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" появилась для того, чтобы дать понять всем, что переговоров с украинским руководством нет и не будет.

Медведев в своей статье четко изложил точки соприкосновения, к которым в понимании Москвы Украина должна стремиться. А поскольку мы к этому не стремимся и выдвигаем собственные требования при урегулировании спорных вопросов, то нет и точек соприкосновения.

Почему именно Медведев написал эту статью? Потому что он очень понятен и любим на Западе. В свое время с этим было связано одно из главных опасений Путина: США хорошо принимали Медведева и надеялись в его лице разглядеть хоть какую-то либеральную искорку. Но – Медведев выполнил договоренности и ровно в срок передал власть назад Путину.

Россия прекрасно понимает, что любые вопросы, касающиеся Украины, нужно решать с нашими партнерами, а не с нами. Поэтому все мысли, изложенные Медведевым, адресованы Вашингтону. То есть Кремль предоставил Вашингтону раскладку своей позиции в переговорном процессе с Украиной.

Таким образом, вся эта статья писалась не для нас. Для нас обычно вещает Песков, или Путин может статейку написать. А Медведев – это для Запада.

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Стоит отметить, что Медведев в своей статье хорошо прошелся лично по Зеленскому. Таким образом, Россия пытается максимально унизить Владимира Александровича и показать, что с ним никто говорить не собирается. Москва готова разговаривать по украинскому вопросу с Соединенными Штатами, но не с Киевом. Диалог с Зеленским они считают ниже собственного достоинства. Вот поэтому Медведев так жестко высказался об украинском президенте.

Медведев закончил свою статью словами о том, что России нужно дождаться появления в Украине "вменяемого руководства" и с ним уже разговаривать. Возникает вопрос, какое украинское руководство Москва сочтет вменяемым. А таковым для Москвы будет, например, Виктор Медведчук или Юрий Бойко, то есть пророссийски настроенный лидер, который будет договариваться по указанию Москвы с Донбассом, а с Россией будет только дружить и развивать торгово-экономические отношения, не распространяя мысль о том, что Россия – это сторона конфликта.

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Судя по действиям Москвы, российское руководство не всегда адекватно оценивает обстановку в Украине и не понимает, может ли к власти прийти условный Бойко или Медведчук. Если бы в Кремле адекватно оценивали обстановку в Украине, то, возможно, их идеи когда-нибудь и "выстрелили" бы в Украине. А так, у них постоянные промахи, и они никак не могут добиться успеха.

Впрочем, Медведчук и Бойко – это лишь пример, аллегория. Нужного Кремлю лидера Украины можно вырастить и за год, и за полгода. Вспомните, как буквально за четыре месяца Порошенко вырос в лидеры и набрал на президентских выборах 54% голосов.

Более того, в нынешней ситуации Петр Порошенко вполне устроил бы Российскую Федерацию. В России ему всегда старались подыгрывать, как могли. Вспомните Иловайск – не могла российская армия в тот начальный период войны создать такой "котел" для украинских Вооруженных сил и добробатов. Порошенко, стоя на трибуне и зная, что украинские силы в окружении, что их будут громить, не отправил им военную помощь, хотя резерв был рядом, буквально в 150 км от места окружения. Так что Иловайск на 100% был совместной операцией двух генеральных штабов.

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Другой пример – Дебальцево. Это также была на 100% совместная операция. Вся страна вопила шесть месяцев о том, что формируется "котел", и только Порошенко нас уверял, что никакого "котла" нет. Даже когда наши были в окружении и, как зайцы, бежали через поля, чтобы спастись, потому что Порошенко приказал вывести артиллерию и прекратить огневую поддержку украинских войск, Петр Алексеевич все равно нам доказывал, что окружения нет. Кто же вывел войска из Изварино и дал россиянам закрыть "котел"? Не мог 54-ый батальон сам встать и уйти с позиций, тем более, что тогда он занимал хорошие позиции и мог держать их очень долго.

Еще пример – украинские моряки в Керченском проливе. Они понадобились для того, чтобы объявить в стране военное положение и отменить выборы. Порошенко и Путин договорились бы тогда, но, как я понимаю, кое-кто хотел очень много, поэтому они не смогли прийти к соглашению.

Вспомните также "закон об особом статусе Донбасса", который Порошенко протягивал всеми силами. Это продолжалось до тех пор, пока не случились кровавые события под Верховной Радой, повлекшие за собой гибель четырех нацгвардейцев. Только тогда Порошенко отказался от лоббирования этого закона. А так, в феврале 2015-го он подписал Минск-2, а в августе уже протягивал изменения в Конституцию, чтобы дать Донбассу "особый статус".

Порошенко всем устраивает Москву.

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После появления этой статья Медведева важно то, насколько Запад будет учитывать эти сигналы. Прежде всего, нужно разделить Запад на Евросоюз, США и страны англосаксонского клуба. Англосаксы и США на это дело абсолютно не обращают внимания. У них есть своя стратегия, для них Россия – не такой уж серьезный противник. Плюс у них есть свои интересы в Украине. Если бы наши вожди не пытались играть в какую-то свою игру, как отдельная скрипка в большом оркестре, которая постоянно играет не в такт, американцы давно бы создали здесь свое "Порто-франко" под эгидой США или Великобритании. В общем, для них все эти российские статьи не имеют значения.

Есть, конечно, в этих странах лоббистские силы, которые будут пытаться изложенные Медведевым идеи проталкивать, но, в общем, администрация Белого дома имеет свое видение развития ситуации в Украине, и она постоянно пытается подправлять курс нашей страны с тем, чтобы были выполнены все договоренности Киева и Вашингтона.

Что касается Евросоюза, то президент Франции Макрон пока что вне игры – его выбили с этой арены. А вот Меркель изо всех сил старается угодить Путину – наверное, хочет выбить себе хорошее рабочее место на пенсии. Посудите сами, остались считанные недели ее пребывания на посту немецкого канцлера, а она активна, как никогда: предлагает провести встречу в нормандском формате, приехала в Киев, напомнила нам о "формуле Штайнмайера" и о необходимости выполнять Минск-2. Опираясь на эту статью Медведева, Меркель вполне может инициировать встречу в нормандском формате – якобы прощальную, ради подведения итогов.

Однако Киеву встреча в нормандском формате сейчас не нужна. Зачем нам о чем-то договариваться со "сбитым летчиком" Меркель? Нам выгоднее подождать нового канцлера, который, как минимум, четыре года будет занимать эту должность и с которым мы будем в дальнейшем решать свои вопросы, понимая, что у этого человека в руках вся полнота власти. А вместе с Меркель уходит пропутинская эпоха Евросоюза.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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Владимир Зеленский Ангела Меркель Владимир Путин Дмитрий Медведев Олег Жданов нормандские переговоры Россия
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