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Стать ближе к Европе: как Украине перевести экономику на военные рельсы

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

15 июля 2022, 06:29

Украине надо вкладывать деньги в то, что нас соединяет со странами Западной Европы - только так есть шанс спасти экономику.

Украина должна использовать преимущества от статуса кандидата в ЕС / ua.depositphotos.com

Альтернативы перестройки украинской экономики на военные рельсы сегодня просто не существует. Доходной части бюджета как таковой почти не осталось - сейчас она составляет процентов 20 от того, что было и будет еще меньше.

Есть краеугольные камни - направления того, что надо решать. Это:

  • поставки горючего;
  • социальные выплаты (11 миллионов пенсионеров все-таки);
  • армия.

9 миллиардов евро Украине может предоставить ЕС. Если их дадут, то с учетом внутренних средств можно будет продержаться в пределах июня-июля-августа и может быть часть сентября. Все. Но надо создать такую модель, чтобы такие деньги приходили постоянно. И эта цифра известна - надо, чтобы в месяц приходило минимум 4 миллиарда евро, желательно 5.

Тогда вопрос - как их получить?

Все, что идет на войну, должно быть со ставкой 30%. Но можно выпускать не военные облигации, а так называемые казначейские векселя под 25% годовых. Если иметь такой вексель, его можно давать тем, кто идет по контракту в армию.

Например, в основу векселя можно положить такой материальный актив как земля. Любая земля, один гектар. Тот, кто подписывает контракт, получает такой вексель в свободно конвертируемой валюте - евро, швейцарских франках, американских долларах, фунтах стерлингов - и соответствующий процент под него (не больше 4% годовых). Если не дай бог военнослужащий ранен или погиб, эта ценная бумага передается его наследникам - самым близким по родству (жена, дети). Это сразу стабилизирует систему, потому что мы так сразу сковываем огромное количество гривны и ее не надо все время эмитировать.

Надо все-таки больше сейчас заниматься деньгами. Главное - снять давление на гривну. Для этого нужно, чтобы появилась "подушка" - он может состоять как из ценных бумаг с гарантией, так и из золотовалютных резервов (Нацбанк потерял за месяц 3 миллиарда долларов, пришлось поддерживать), а также из производства, то есть из материально-технических продуктов труда, товаров и услуг.

Когда еще не было гривны и решили менять купон на карбованец (тогда я был советником у Кучмы), было принято решение разрешить хождение всех валют и операций за счет них. Сейчас нужно сделать то же самое. То есть необходимо разрешить хождение любых валют - покупку, продажу и в том числе в государственных структурах. Тогда мы снимаем давление с гривны - не надо совершать акты купли-продажи валюты, ее обмена - свободно конвертируемая валюта сразу вступает в систему обращения. И таким образом тогда мы стабилизируем гривну - она идет на выплаты, которые осуществляет государство, а вся остальная сфера начинает функционировать в других валютах. Тогда эти валюты поднимаются на поверхность и уже создают как бы площадку для гривны.

Теперь следующий момент - что же делать с производством. Там очень тяжелые цифры по потере рабочих мест, по сокращениям. Мы имеем стабильные области - юго-запад Украины (Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская). Туда надо сосредоточить как можно больше возможностей.

Прежде всего, должны быть инфраструктурные объекты со стороны государства. В чем сегодня проблема? В несовместимости нашей колеи с европейской. И сейчас задача - немедленно проложить к западной границе узкоколейные системы, потому что это даст возможность сразу разгрузить наши склады с зерном.

Читайте такжеПочему доллар и евро достигли паритета?То есть надо деньги вкладывать в то, что нас соединяет со странами Западной Европы, чтобы мы могли вывозить товары. И свое производство надо формировать возле этих стран и делать то, на что у них имеется спрос. Можно переходить и их границу - с той же Словакией, Польшей, Румынией. Много рабочих мест можно организовать, если, например, создавать местные заводы военно-промышленного комплекса со Словакией и Чехией - туда пойдет очень много нашей рабочей силы, инженеров, можно дать много материалов и так далее. Мы же кандидаты в члены ЕС и теперь у нас появились преференции. Надо работать новыми методами.

Поэтому надо думать о том, как зерно и наше продовольствие вывозить в этих контейнерах. Раз мы можем его вырабатывать, то нужно вкладывать в это деньги. Есть области, юго-западные, куда Путин точно не доберется, потому что предел у него уже достигнут.

И потому, чтобы избежать ракетных ударов, надо просто брать лицензию, покупать противоракетные системы и отражать атаки РФ. Другого варианта просто не существует. Как живет Израиль? Для того, чтобы выживать, он создал "Железный купол". У нас другого пути тоже нет. В тех условиях, которые есть сегодня - это единственный вариант. Плюс не сможет же Россия бомбить в Чехии или Словакии?!

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

война в Украине Олег Соскин
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