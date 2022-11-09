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Старая Европа уже побаивается Украины

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
9 ноября 2022, 08:25

Ряд стран-членов ЕС опасаются, что вступление Украины в Евросоюз сместит баланс сил в блоке на восток, пишет Welt.

Старая Европа уже побаивается Украины
Ангела Меркель и Франсуа Олланд / Reuters

"Старой Европе" уже стремно стало. Боятся, что центром влияния в ЕС будет Восточная Европа. И Украина будет лидером. Ничего. Это только начало ваших приключений. Украина еще спрашивать будет, с чьего молчаливого согласия произошло нападение в 14 и в 22 году. Не будем пальцем показывать на Меркель, Саркози, Оланда, Берлускони и тому подобное. Чтобы запомнили раз и навсегда, что с Украиной нельзя так обращаться

Станет новым центром власти. Ряд стран-членов ЕС опасаются, что вступление Украины в Евросоюз сместит баланс сил в блоке на восток – Welt

"Если Украина вступит в ЕС, то станет пятой по величине страной в блоке.

В Совете ЕС, где решения принимаются квалифицированным большинством, Киев получил бы 9% голосов.

Таким образом, вес Германии при голосовании упадет с 18,6 до 16,9% - значение, которого Украина достигла бы вместе с Польшей.

Даже в Европарламенте, в котором Киев будет иметь от 52 до 59 мест, реформу будут проводить за счет больших государств".

Источник

Европа Меркель Франсуа Олланд
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