Старая новая песня: почему Лукашенко и Путин продолжают толочь воду в ступе

Лукашенко и Путин подписали декрет Союзного государства / Reuters

Президент РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, на базе которого Москва и Минск запустили 28 программ интеграции, одобренных в сентябре. Документ учитывает главные направления реализации положений Договора о создании СД на 2021-2023 годы. При этом государства намерены усилить региональную группировку войск.

На самом деле это - переподтверждение союзного соглашения, которое было подписано еще в 90-х годах, соответственно, это до сих пор является декларацией о намерениях. Хотя стороны еще раньше договорились о сохранении отдельных позиций суверенитета Беларуси, но при этом должно быть более интенсивным сближение с РФ по многим позициям - в законодательном, финансовом плане и тому подобное.

Поэтому говорить о том, что Беларусь полностью потеряла свой суверенитет и становится федеральным округом РФ было бы преувеличением. С другой стороны, этим лидер Беларуси фактически расписался в том, что Беларусь будет двигаться именно в фарватере российской политики, хотя к этому времени она еще колебалась между российским и китайским векторами, а также до последнего пыталась заигрывать с Европейским Союзом.

Кстати, 22 ноября в Вене должна состояться встреча между белорусской оппозицией и представителями власти для нормализации отношений, что также имеет сгладить острые углы в отношениях с Западом. Однако на территории Беларуси российские военные базы и Беларусь является военным союзником России и ее ближайших соседей, в частности - ни для Польши, которая недавно заявляла о вторжении белорусских военных, ни для Украины подписания соглашения ничего кардинально не изменит.

Конечно, военное присутствие РФ на территории Беларуси может усилиться. Другое дело, что пока наши "мудрые" руководители не додумались поссориться с Беларусью на голом месте, Лукашенко выдерживал паритет в отношении Украины и всячески демонстрировал, что он не готов сдать Украину. Но после того, как Украина устроила Лукашенко искусственный офсайд и вместо того, чтобы с ним налаживать нормальные отношения, пошли на поводу у Запада и разругались, теперь мы сами виноваты в том, что нажили себе врага.

Читайте такжеЛукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первымСсора с Беларусью сейчас - это главный просчет власти на международном уровне, потому что когда мы Лукашенко сначала называем диктатором, узурпатором и тираном, не признаем его легитимность, а потом просим у него ту же электроэнергию, то это выглядит алогично и ничего хорошего Украине не сулит.

Константин Бондаренко, политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика", специально для Главреда