Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженко

Политолог Виктор Небоженко о тупике в большой геополитике, амбициях Тегерана и рисках кулуарных договоренностей за счет Киева.

Трамп попытается "продать" Украину Путину

Глобальное противостояние на Ближнем Востоке сегодня неразрывно сплетается с будущим российско-украинской войны, создавая опасные дипломатические ловушки для ключевых мировых игроков. В центре внимания — попытки Вашингтона и Кремля найти выход из затяжных конфликтов, избегая признания собственных поражений. Политолог Виктор Небоженко анализирует риски кулуарных торгов, в которых Украина может стать разменной монетой в "иранском вопросе". Автор объясняет, почему подобные стратегии Трампа и Путина обречены на столкновение с реальностью.

Трамп не может проиграть или выиграть, ибо выход из войны в Иране не менее опасен для него и США, чем дальнейшее продолжение. Точно в таком же положении диктатор Росси Путин, который вероломного напал на Украину, а теперь не знает, как выйти из войны, ибо времени нет ни у него, ни у России. видео дня

Оба будут искать выход за счет жертв агрессии, а не признавать поражение.

Иранская война зашла в тупик для обоих сторон - США и Ирана. Но через несколько месяцев, дело дойдет до того, что Путин будет "продавать" перемирие с Ираном Трампу, в обмен на капитуляцию Украины. А Трамп будет давить на Европу, чтобы она снизила уровень поддержки Украины. Но украинцы это уже проходили. Тогда Трамп "продавал" Украину Путину в обмен на дистанцирование Кремля от Китая. Ничего с этого не получилось. Китай еще глубже вошел в политическое тело России.

Иранцы тоже не верят ни России, ни США. Иранцы обманут Путина и Трампа, ибо их цель не перемирие с ненавистным врагом, а поражение США на всем Ближнем Востоке, что сделает возможным их страну главной в исламском мире и восстановление страны за счет монархий Персидского залива- это будет плата за их сотрудничество с Америкой.

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

