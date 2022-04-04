Массовые расстрелы украинцев в Буче и других городах и есть тем самым "русским миром" / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Наверное, не совсем правильно сосредотачивать дискуссию на том, чтобы доказать, что убийства под Киевом совершил не Путин, а обычные россияне.

На самом деле и Путин, и обычные россияне, для которых в происходящем нет ничего особенного. Просто военная операция где-то далеко и против каких-то чужих людей.

Это и есть "русский мир", от усов и до хвоста.

Читайте такжеРоссийские палачи в Украине: традиция Катынского расстрела жива и продолжается в верных сынах России

Невозможно просто смотреть на это с холодной головой. Они даже не понимают, какого джина выпустили из бутылки, вот что вызывает недоумение.

Россияне думали, что останутся в Буче навсегда, будут там управлять, получат квартиры, участки земли и медали. Ведь за каждым воином наблюдает сам Путин, говорит: "Это неправильная страна, неправильные люди, убивай, грабь, насилуй, проводи мероприятия военно-технического характера во славу русского оружия".

Читайте такжеОперация Немезида: как своей звериной злобой Россия создала в лице Украины страшного врага

Неправильно называть россиян фашистами – большинство людей не знает о Второй мировой, это что-то из фильмов. Для преступлений путинского режима нужна другая терминология. Они начались не в Украине, но очень надеюсь, что закончатся в Украине.

Станет ли Буча "черным лебедем" для Путина? Не знаю, пока они за сбитый в 2014 году Боинг даже не ответили толком.

Евгений Ихельзон, блогер, религиовед, путешественник