Стала ли атака на Иран открытием второго фронта мировой войны: анализ Горбача

Сегодня глобальная архитектура безопасности проходит через самую критическую трансформацию со времен середины XX века. Пока очаги конфликтов вспыхивают в разных точках планеты, все острее встает вопрос: являются ли эти события частью единого мирового противостояния. Политический аналитик Владимир Горбач анализирует признаки перехода региональных войн в глобальную фазу и оценивает жизнеспособность "авторитарной оси" РФ-Иран-Китай. На примере последних событий вокруг Тегерана автор объясняет, как демонстрация силы США может изменить позицию Кремля по Украине. Подробнее о новых геополитических реалиях и шансах на разрушение евразийской пирамиды диктатур — в материале ниже.

Я понимаю всю условность термина "мировая война". Как правило, его применяли к войнам, которые завершились (Первая мировая) или уже хорошо разгорелись (Вторая мировая).

Но есть несколько обязательных признаков того, что это уже потенциально мировая война.

1. В такой войне есть разные театры боевых действий, поэтому она не региональная, а глобальная, то есть мировая. Нападение на Иран – это настоящий второй фронт. Могут быть и другие.

2. В ней участвуют так называемые мировые державы. РФ против Украины, США против ИРИ. То есть, США фактически вступили в войну с Ираном на стороне Израиля. Китай пока пытается управлять процессами на обоих театрах боевых действий, оставаясь формально за кулисами. Прямое участие — это, например, нападение на Тайвань (надеюсь, этого не будет).

3. Мировая война фиксирует конец предыдущего мирового порядка, а ее результаты устанавливают новый. Процесс пошел давно, а теперь уже точно приобрел необратимость.

Открытие второго фронта этой войны несет как угрозы, так и возможности для Украины. В Иране сейчас происходит демонстрация силы Соединенных Штатов. Кроме чисто военно-технической составляющей, здесь важна и военно-психологическая - способность принимать и реализовывать политические решения.

Это потенциально может склонить Кремль к неслыханной с их стороны сговорчивости. Особенно под давлением КНР, если оно, конечно, будет.

Но это не гарантировано, возможны любые варианты. Важно, что инерционный сценарий и имитационные переговоры с РФ могут перейти в новое качество. Хочется думать о хорошем...

Совершенным фактом уже является несостоятельность военного союза ИРИ с РФ. Сомнительна и практическая помощь со стороны Китая. Евразийская геополитическая пирамида КНР-КНДР-РФ-ИРИ, в основе которой лежит Китай, теряет одну из сторон - несущих стен. Может посыпаться и вся конструкция.