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Ссора Трампа и Маска: нам нужно радоваться или переживать?

Вадим Денисенко
7 июня 2025, 23:23
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Два харизматичных нарцисса не могут долго ужиться в одной лодке. Их развод был заложен в самой психологической природе этих двух людей.
Маск, Трамп
Дональд Трамп и Илон Маск / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия

У нас сразу начали радоваться этой ссоре. Но давайте попробуем немного шире взглянуть на процессы, выйдя за пределы нравится/не нравится

1. Маск обвинил Трампа в том, что он присутствует в, так называемом, досье Эпштейна (педофильный скандал). Насколько реалистично, что эта тема станет поводом для расследования? С большой долей вероятности да. Приведет ли она к импичменту? С большой долей вероятности нет. Но мы точно понимаем, что в определенный период времени эта тема может стать топовой и чем ближе будет к выборам в конгресс и сенат (3.11.2026) тем громче эта тема будет подниматься. Другими словами - это повлечет большие волны внутри США, но пока это не тянет на 9-балльный шторм. Все может измениться только при условии появления новых фактов и проактивной, в долгосрочном плане, позиции Маска. Не демократов, которые обязательно ухватятся за эту историю и будут пробовать наращивать на ней рейтинги, а именно Маска.

2. Маск намекнул, что готов создать свою партию, которая будет противодействовать, как минимум, части республиканцев. Здесь мы должны сразу обратить внимание на то, что победа Трампа была обеспечена объединением ранее несочетаемых групп избирателей. И среди них большую роль играли несистемные консерваторы, которых у нас принято называть технофашистами.

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3. Может ли Маск создать партию технофашистов, которая добьется весомых результатов на выборах? Если смотреть на социологию, то здесь мы имеем весомую в американском электоральном процессе группу в 5-10%, которые готовы выступить против системы (собственно в большинстве стран Запада появилось антисестемное меньшинство и его оформление в политический проект или подпроект было вопросом времени в США). Но теперь возникает вопрос, насколько далеко готов идти Маск в своем политическом порыве.

4. Все, что мы видели в течение последних дней (от момента когда он пообещал создать собственную политическую силу, которая будет "уничтожать" тех депутатов, которые проголосовали за долговой законопроект - это игра Маска. Это игра на поднятие ставок и перевод стрелок. Ему нужно перебить негативную волну, вызванную его работой в Белом доме. С работой он явно не справился, а потому он пробует перевести стрелки на республиканцев, которые голосовали за увеличение долга.

5. Теперь мы имеем сложную дилемму Маска. Начать собственный политический проект - рискованно по двум причинам: это ставит под удар бизнес и это делает его врагом республиканцев номер один. Из позитивов - при успешной кампании он гарантированно получит золотую акцию в конгрессе. Что решит Маск в этой ситуации сказать очень сложно.он может как рискнуть, так и выбрать 2-3 жертвы, которые потом будут подвергаться остракизму через его личный твиттер. Парврлельно, он наверняка будет играть в создание собственной группы в будущем конгрессе. Пока, более реалистичным выглядит второй вариант. Но мы имеем дело с очень импульсивным человеком.

6. Как бы там ни было, но отношения Трамп-Маск испорчены. И, исходя из психотипов обоих персонажей, с большой долей вероятности оба не остановятся в личных историях мести и троллинга. Даже, если Маск пойдет по лайт-сценарию для республиканцев.

7. А теперь насчет нас.

А) мы пока не понимаем, как повлияет турбулентность в США на возможности Трампа по "петлянию" от более жестких санкций против РФ. Я остаюсь сторонником гипотезы, что на Трампа может повлиять только внутреннее лобби республиканцев, которые боятся за рейтинги и провал предстоящей кампании в конгресс (более подробно об этом в предыдущем посте). Но внутренняя турбулентность на то и турбулентность, что может как сыграть нам на руку так и против нас. Повторюсь, сейчас это, как мне кажется, невозможно спрогнозировать.

Б). В группе так называемых технофашистов, которые могут быть теоретическим костяком для гипотетической группы Маска довольно высокие продиктаторские, а затем пророссийские настроения. Это может стать дополнительным негативным фактором. Но пока явно не хватает ни количественных ни качественных исследований этой группы, чтобы наверняка что-то говорить.

8. Еще одним неизвестным останутся будущие отношения Пекин-Вашингтон, которые будут влиять на дальнейший ход войны. Каким образом? От самого простого: надавить или не надавить на КНДР по отправке весомого военного контингента в Украину уже этим летом (пока мы не понимаем чем завершилась встреча Шойгу с Кимом). И заканчивая использованием России, как некоего прокси в дальнейших переговорах в треугольнике США-ЕС - КНР (напомню, тот, на чьей стороне будет Европа может обеспечить себе технологическое лидерство на следующие 15-20 лет). А мы крайне зависимы от ЕС.

9. Не следует забывать, что существует высокая вероятность того, что завершение войны будет именно частью договоренностей в треугольнике Пекин-Брюссель-Вашингтон.

Что касается нашего домашнего задания, то нам очень важно в кратчайшие сроки:

- ни в коем случае не стать на чью-то сторону войны Трамп-Маск, хотя нас к этому будут толкать;

- Максимально погасить информационный накат россиян о том, что "Украина - страна террорист (это не про аэродромы, а про якобы отношения с Аль-Каидой в Мали)

- Попробовать уладить отношения с Пекином, чтобы попытаться надавить на КНДР по живой силе.

Итак, ссора Трамп-Маск - это значительно сложнее чем наше традиционное нравится/не нравится.

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Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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