Сложно не заметить лёгкую путаницу в оценке американской делегации, работавшей в Киеве несколько дней.

https://opinions.glavred.info/ssha-vyshli-iz-nato-10717619.html Ссылка скопирована

Трамп и "мирный план" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

США вышли из НАТО.

Именно такой вывод можно сделать из "28 пунктов мирного плана", который сейчас разгоняется по сети.

Фразу "диалог между Россией и НАТО при посредничестве США" никак иначе трактовать нельзя.

видео дня

Что касается любых текстов всех мирных планов – буду реагировать на какие-то более-менее официальные публикации.

Сложно не заметить лёгкую путаницу в оценке американской делегации, работавшей в Киеве несколько дней. Ибо наши СМИ местами перегнули с пафосом. А потом, на мой взгляд, было некое протокольное несоответствие.

Секретарь ("министр" в нашей интерпретации) Армии США – это гражданская позиция. На неё назначает президент с одобрения Конгресса. Этот секретарь подчинён военному секретарю (министру обороны). Есть такой же секретарь Флота (для интереса найдите его биографию). И такой же секретарь ВВС. Т.е., это персонаж, работающий на уроне вида войск.

Начальник штаба Армии – военная позиция, по должности её занимает 4-хзвёздочный генерал.

Представьте, что у наших Сухопутных войск был бы гражданский политический лидер и военный командующий/начальник штаба. И вот они бы отправились в условную Францию/Германию/США с миссией, которая включает как профессионально-военную, так и политическую часть.

Затем мы могли бы отправить с такой же миссией командующего Воздушных Сил или ВМСУ.

Попытки накачать значение с акцентами на неформальные связи в политической иерархии США – это понятно. Но это спорно с точки зрения государственных институтов Украины.

А вот обеспечить всестороннее насыщение адекватной информацией безусловно стоит.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред