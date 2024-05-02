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США все еще дают лазейку России, или Как лицензиям Штатов противодействуют удары по НПЗ

Валерий Клочок
2 мая 2024, 09:00
До этого времени США так и не смогли сделать более быстрых шагов к тому, чтобы ограничить возможности россиян зарабатывать на нефтепродуктах.
НПЗ, США, Россия
США боятся обвала нефтяного рынка, поэтому до сих пор дают России зарабатывать на нем - эксперт / коллаж Главред, фото - УНИАН, скриншот

Минфин США продлил свое разрешение на осуществление операций с некоторыми российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. До этого соответствующая лицензия была продлена 25 октября 2023 года.

Цель таких действий Соединенных Штатов остается неизменной - США до сих пор предоставляют лазейку России, чтобы та могла торговать нефте- и энергопродуктами. Сам по себе этот вопрос довольно узкий, хотя и вызвал определенный резонанс в Украине из-за того, что Штаты якобы ослабляют санкции. Хотя от правды это не так и далеко, ведь санкционная политика в энергетическом секторе и Евросоюза, и США изначально была недостаточной. Стоит вспомнить, как Украина в 2022 году настаивала на необходимости полностью запретить экспорт любых углеводородов из России, но на это никто не хотел идти.

И такую политику Соединенные Штаты Америки исповедовали до начала широкомасштабного вторжения. Именно поэтому США уже пять раз продлевали эту лицензию относительно возможности России торговать углеводородами. Дело в том, что, к примеру, перечисленные банки попали не могут пользоваться системой SWIFT для взаиморасчетов, но если транзакция подпадает под категорию энергетики, то такие платежи до сих пор можно проводить в иностранной валюте.

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Главная причина таких шагов - в страхе Штатов за рынок нефти. Его обвал будет означать коллапс. Эмираты не готовы закрыть этот пробел, потому что зависимость от российских энергоносителей в мире до сих пор остается колоссальной. За год-два изменить это невозможно, хотя ситуация понемногу меняется. Кстати, принятие закона в США о запрете поставок низкообогащенного урана - тоже один из шагов к изменениям.

Пути поставок перестраиваются, но Европа до сих пор закупает у РФ сжиженный природный газ и нефть через третьи страны. Поэтому здесь дело не в том, чтобы дать заработать РФ. Просто никто в мире не хочет одновременного краха нефтерынка.

Поэтому сейчас Россия будет вынуждена продавать больше сырой нефти на экспорт и не будет в достаточной мере загружать собственные НПЗ из-за того, что они не работают. Восстановить их работу она тоже не сможет, ведь действуют санкции на оборудование, из-за чего РФ не может его купить. Поэтому россияне будут больше загружать нефтепереработку Казахстана, Беларуси, откуда поступает российский импорт. Частично Россия покрывает свои убытки, потому что вручную сдерживает цены на рынке, однако это вызов для российской экономики, потому что им придется продавать больше нефти за меньшую цену. Я предполагаю, что американцы и этот момент просчитали, поэтому и перестали противодействовать украинским ударам по НПЗ в России, потому что увеличение нефти на рынке для них не является проблемой.

Для Украины это тоже определенным образом выгодно, ведь так ограничиваются возможности России зарабатывать, а с учетом дефицита российского бюджета даже 100 миллиардов убытков для россиян тоже немалые средства.

При этом продление лицензий не стоит связывать с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, потому что предыдущая лицензия действовала до 1 мая и теперь ее возобновили. Поэтому не надо здесь натягивать сову на глобус и искать подтексты. История поездки Блинкена несколько о другом, ведь обе страны сверяли позиции по сотрудничеству Китая с Европой. США понимают, что ЕС может выскользнуть из их рук из-за внутреннего политического кризиса и возможного проигрыша Байдена на выборах, а Трамп всегда более жестким в отношениях с Европой.

Для ЕС это, в свою очередь, шанс, как говорит Макрон, получить суверенность, и французский лидер даже уже имеет сторонников. В этом плане даже британцы не против, чтобы Европа стала более самостоятельной. И США пока не выработали четкой стратегии - можно делать громкие заявления, но наряду с тем Шольц, который поддерживает Штаты, хоть и демонстрирует, что Германия не будет работать с Китаем, накануне во время визита в Китай решал те же проблемы, что и США. Реалии таковы, что рано или поздно это должно было произойти, потому что мы не можем смотреть за Европой времен после Второй мировой войны, поэтому ситуация и в дальнейшем будет меняться. А в контексте Украины это даже к лучшему, несмотря на то, что возможности Европы несколько меньше тех, что есть у США.

Для Украины это тоже определенным образом выгодно, ведь так ограничиваются возможности России зарабатывать, а с учетом дефицита российского бюджета даже 100 миллиардов убытков для россиян тоже немалые средства. Потому что надо констатировать, что до сих пор США так и не смогли сделать более быстрых шагов к тому, чтобы ограничить возможности россиян зарабатывать.

Валерий Клочок, политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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война в Украине новости США НПЗ Валерий Клочок
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