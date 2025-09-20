Президент Трамп объявил в Лондоне геополитическую сенсацию, что США возвращаются в Афганистан.
Вместо того, чтобы пообещать Украине создание авиационной базы, например в Полтаве, Америка опять возвращается на самую крупною американскую военную базу в Центральной Азии в Баграме - Афганистане. Китай возмущен, а талибы тихо молчат.
Мало того, что после встречи с Путиным на Аляске США будут контролировать Беринговый пролив, закрывающий от Китая Северный морской путь, так теперь США начинают продвигаться в Центральной Азии и Казахстане, не закончив войну России против Украины.
О персоне: Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
