США вмешались в нефтяную войну: Невзлин объяснил, о чем Вэнс просил Зеленского

По данным FT, США попросили Украину не наносить удары по танкерам, перевозящим казахстанскую нефть через терминал КТК в Новороссийске, - вопрос лично обсуждали вице-президент Вэнс и президент Зеленский. Эксперт Леонид Невзлин связывает эту договорённость с интересами американских нефтяных компаний Chevron и Exxon в Казахстане и объясняет, почему в этих условиях Токаев публично призвал к заморозке войны. Публикуем его анализ.
Американцы попросили Киев не наносить удары по танкерам, перевозящим нефть, поступающую из Казахстана на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Вице-президент Вэнс и президент Зеленский лично обсуждали этот вопрос несколько недель назад.
Согласно анализу FT, с тех пор Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала КТК. Источники также подтвердили, что Украина согласилась не атаковать инфраструктуру КТК и нероссийские суда при условии, что эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.
Вашингтон рассматривает КТК как важный канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки. А на казахстанских месторождениях работают нефтяные гиганты Chevron и Exxon. Те самые, которых недавно публично распекал Трамп за, по его мнению, чрезмерные заработки на фоне войны с Ираном.
И это и есть ответ на вопрос, почему президент Казахстана Токаев публично, в присутствии Путина, призывал к заморозке войны. Причём примерно в те же дни, когда Вэнс звонил Зеленскому. Другое дело, что на Путина это не произвело никакого впечатления, а Украина, испытывающая острую нехватку противоракет и жизненно нуждающаяся в дальнейшей американской военной помощи, вынуждена учитывать интересы США. Такая вот Realpolitik.
О персоне: Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
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