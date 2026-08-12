США вмешались в нефтяную войну: Невзлин объяснил, о чем Вэнс просил Зеленского

Эксперт Леонид Невзлин о договорённости между Киевом и Вашингтоном не наносить удары по терминалу КТК и её связи с интересами Chevron и Exxon.

https://opinions.glavred.info/ssha-vmeshalis-v-neftyanuyu-voynu-nevzlin-obyasnil-o-chem-vens-prosil-zelenskogo-10787894.html Ссылка скопирована

Вэнс попросил Зеленского не наносить удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

По данным FT, США попросили Украину не наносить удары по танкерам, перевозящим казахстанскую нефть через терминал КТК в Новороссийске, - вопрос лично обсуждали вице-президент Вэнс и президент Зеленский. Эксперт Леонид Невзлин связывает эту договорённость с интересами американских нефтяных компаний Chevron и Exxon в Казахстане и объясняет, почему в этих условиях Токаев публично призвал к заморозке войны. Публикуем его анализ.

Американцы попросили Киев не наносить удары по танкерам, перевозящим нефть, поступающую из Казахстана на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Вице-президент Вэнс и президент Зеленский лично обсуждали этот вопрос несколько недель назад.

Согласно анализу FT, с тех пор Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала КТК. Источники также подтвердили, что Украина согласилась не атаковать инфраструктуру КТК и нероссийские суда при условии, что эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

видео дня

Вашингтон рассматривает КТК как важный канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки. А на казахстанских месторождениях работают нефтяные гиганты Chevron и Exxon. Те самые, которых недавно публично распекал Трамп за, по его мнению, чрезмерные заработки на фоне войны с Ираном.

И это и есть ответ на вопрос, почему президент Казахстана Токаев публично, в присутствии Путина, призывал к заморозке войны. Причём примерно в те же дни, когда Вэнс звонил Зеленскому. Другое дело, что на Путина это не произвело никакого впечатления, а Украина, испытывающая острую нехватку противоракет и жизненно нуждающаяся в дальнейшей американской военной помощи, вынуждена учитывать интересы США. Такая вот Realpolitik.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред