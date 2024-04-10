США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?

Почему заявление Остина является знаковым? Оно многое расставляет по своим местам.

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Ллойду Остину не нравятся атаки на российские НПЗ / defense.gov, Telegram

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину не атаковать российские НПЗ. Он советует бить по военным объектам, ведь удары по нефтеперерабатывающим заводам "могут повлиять на глобальные энергетические рынки". Заявление, мягко говоря, знаковое.

"Такие атаки могут влиять на глобальную энергетическую ситуацию. Украине лучше поражать тактические и оперативные цели, которые могут повлиять прямо на бой", - советует Остин.

Мы помним, совсем недавно такие месседжи пробрасывались через СМИ. Украине намекали, что с "бавовной" на НПЗ пора прекращать. Теперь же об этом открыто заявлено на высочайшем уровне - самим министром, и не мельком в кулуарах или в случайном комментарии назойливому журналисту, а на заседании комитета Сената США по вооруженным силам. Выше некуда, разве что Байденом во время обращения к нации (то ли еще будет?).

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Понятное дело, американцы переживают не за глобальные рынки, а за себя. Очевидно, что выборы уже через полгода, а в стране политический кризис. США стремительно теряют позиции на внешней арене, и просто вишенкой на торте станет повышение цен на бензин в стране. А где рост бензина, там и рост логистики, а дальше рост цен практически на все для простого американского избирателя. И не важно - сторонника Трампа или Байдена - и тот и другой привык считать свои деньги. И цены, уж поверьте, повлияют на его электоральные предпочтения при умелом подогреве темы популистами.

Реакцией нашей власти пока можно считать комментарий Центра стратегических коммуникаций при Минкульте. Там отреагировали на заявление Остина неожиданно прямо и жестко. Мол, Украина ценит советы союзников, но уж лучше бы союзники предоставили обещанные боеприпасы и обеспечили бесперебойность поставок, а российские НПЗ – законные военные цели Украины. Ведь именно с НПЗ рублики текут широкой рекой в военный бюджет РФ - таков посыл украинской стороны.

При этом, подчеркивается, что для атак на российские НПЗ западное оружие не требуется - Украина применяет исключительно собственные "птички", неукоснительно соблюдая свои договоренности с иностранными партнерами.

Почему заявление Остина является знаковым? Оно многое расставляет по своим местам. С одной стороны, Европа, пусть и с опозданием, но начала осознавать угрозу со стороны России. И, похоже, отдавать себе отчет, что угроза носит системный и долгосрочный характер - на поколения вперед. Ведь даже с течением времени, с условной смертью Путина, Россия с огромной вероятностью продолжит оставаться тоталитарной неофашистской страной. Путин уже успел выстроить вертикаль. Выставлен четкий идеологический реваншистский вектор. На прикладном же уровне - военный бюджет России растет, а российская армия получает колоссальный опыт на полях сражений в Украине.

Хитрый Путин неспроста годами доводил свое население до скотского состояния, в котором этот скот теперь готов за среднестатистическую зарплату европейца идти убивать кого угодно и где угодно. Похоже, все так и было задумано.

С другой стороны, условный европейский лидер понимает, что его гражданин немного разбалован, немного ленив, о мобилизации и думать страшно, а контрактные армии не соответствуют возможным вызовам.

На протяжении десятилетий Европа надеялась на заокеанских друзей с их колоссальными военными бюджетами, отодвинув собственную оборону на второй план. Сегодня же становится понятно, что демократические институты США могут резко стать бесполезными из-за влияния политиканов. Яркий пример - ситуация с обещанной для Украины помощью. Если отбросить всю шелуху, в сухом остатке сегодня вопрос планетарной важности - вопрос помощи Украины - блокируется одним человеком, избранного на должность даже не народом США. И этот человек действует под влиянием бизнесмена, у которого и должности никакой нет. Не говоря уже о том, что его обвиняли в попытке госпереворота.

Разве не могут США пойти тем же путем и вопросе поддержки своих союзников по НАТО? Вполне. Даже отговорка уже готова - сами виноваты, раз не выделяли на оборону 2% ВВП.

И сегодня для Европы все становится на свои места. При этом, американцы, согласно заявлению Остина, собрались продолжать игру с русскими в кошки мышки. С одной стороны - словесная поддержка Украины, а с другой - просьба не ослаблять российскую экономику. И это на фоне санкций, которые давно научились обходить. К чему приведет такая страусиная политика, и есть ли шанс, что она изменится после выборов - вопрос открытый.

Какой вывод здесь может сделать Украина? Опустим базовый пункт о том, что Россия уже два года уничтожает нашу страну, а нам видите-ли по ней бить нельзя. И то, что Украина сама решает, что ей нужно делать. Вывод таков, что удары по НПЗ очень и очень эффективны, и определенно стоит продолжать. А если американцы так пекутся из-за глобальных рынков, пускай подумают, каким образом заставить Россию прекратить войну как можно скорее. Тогда, может, часть НПЗ и уцелеет, и рынки поспокойнее будут. Ведь нам, украинцам, сейчас как-то не до глобальных рынков.

Тарас Сидоржевский, главный редактор сайта Главред

Кто такой Тарас Сидоржевский? Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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