США собрались приравнять поставки оружия Тайваню и Украине: что это значит?

То, что будет происходить вокруг Тайваня, будет влиять на фокус внимания к нам, Украине.

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В Конгрессе США обеспечить поддержку такого "общего" запроса будет легче / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Сегодня Файненшл Таймс напечатала статью о намерении администрации США сделать запрос на поставку оружия Тайваню как части запроса на поставку оружия Украине. Это уже некоторое время обсуждалось в Вашингтоне, но для многих в Украине стало сенсацией. Для кого-то - поводом для разговоров о "зраде" и о том, что Тайвань получит оружие за счет Украины. Что, конечно, бред, поскольку каждый получит "свое". Но внешнеполитические последствия этого шага будут очень и очень серьезными и их стоит обсудить. Тайвань впервые получит оружие за счет американской помощи, а не путем ее покупки - то есть по тому же типу, как получаем ее мы. В Конгрессе США обеспечить поддержку такого "общего" запроса будет легче - будет меньше дискуссий среди республиканцев и двухпартийный консенсус проще построить. Но в Кремле прочитают это как проявление слабости и правильности своей тактики "переждать и истощить Запад".

Эту угрозу неплохо было бы встретить решением о предоставлении Украине нового оружия, например, ракет с более длинным радиусом действия. Китаю это точно не понравится, от слова совсем. Раньше Тайвань покупал оружие, оно часто не поступало вовремя, не в последнюю очередь по политическим соображениям. В настоящее время ставки растут, в январе следующего года на Тайване пройдут президентские выборы, которые станут рубиконом для китайской стратегии и тактики. Пространство для игры для Китая очень широкое - в них будут участвовать кандидаты от трех, не двух партий, как раньше. Китайцы хорошо понимают американскую внутреннюю политику и вряд ли "поведутся" на ответ из-за поставок оружия РФ - они не заинтересованы в санкциях со стороны Запада. Но будут ли они реально давить на РФ с целью получить более быстрый и лучший для нас результат - большой вопрос. А повышение ставок с военной помощью перед выборами на Тайване может все больше переносить фокус внимания с Украины на Тайвань, что нам этой осенью совсем не нужно. Этот анализ можно продолжать почти бесконечно, но один вывод очевиден - то, что будет происходить вокруг Тайваня, будет влиять на фокус внимания к нам, Украине. И "соревнование" за это внимание не в наших интересах.

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Кто такой Павел Климкин? Павел Анатольевич Климкин - украинский государственный деятель и дипломат российского происхождения, Чрезвычайный и Полномочный Посол, с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года - министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, пишет Википедия.

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