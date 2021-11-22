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США продолжат вести дела с Путиным, даже если не признают выборы

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

22 ноября 2021, 07:45

Если резолюцию конгрессменов поддержат, это ничего не изменит - отношения США и России останутся на прежнем уровне.

США, Конгресс, здание
Двое конгрессменов предложили не признавать победу Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году / Reuters

В США двое конгрессменов внесли резолюцию в Палату представителей Конгресса США с предложением не признавать Владимира Путина президентом России в случае, если он победит на выборах в 2024 году.

Авторы резолюции, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон, известны своими антироссийскими взглядами и время от времени озвучивают подобные инициативы. В Конгрессе США есть группа людей, которые условно являются неким антироссийским лобби - группой, которая время от времени регистрирует законопроекты о введении новых санкций против России, поднимает вопрос о непризнании выборов или требует запретить российским кораблям заходить в международные порты. Но не все эти инициативы поддерживаются остальными конгрессменами.

Есть более реалистичная повестка и какой смысл скатываться до столь радикальных решений, если можно этого не делать. Если один конгрессмен предлагает объявить войну России - это еще не значит, что США ее объявит. Потому что здесь необходимо согласие всего конгресса, а внутри него мнения бывают разные - кто-то выступает за более прагматичные отношения с РФ, а кто-то более радикален. Но не думаю, что это будет политикой США на официальном уровне. Тем более, что за три года еще может что угодно произойти.

Да и вообще, вопрос непризнания выборов, с юридической точки зрения не имеет никакой силы, потому что не бывает такого, что в случае непризнания с государством разрывают дипломатические отношения. Это - сугубо политическое заявление и не более того.

Потому не факт, что эту резолюцию поддержат, а даже если это и произойдет, то это ничего не изменит - отношения США и России останутся на прежнем уровне.

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Читайте такжеПутин – не президент для США после 2024 года: в Кремле разразились ответом на инициативу в КонгрессеВместе с тем, такой вариант возможен в случае, если за это время между США и Россией произойдет какое-либо обострение, на которое США нужно будет отвечать.

Но непризнание выборов не мешает Штатам вести дела с другими странами, когда им это нужно. К тому же США и ранее критиковали выборы в России за их недемократичность, но это не помешало Байдену лично встретиться с Путиным. К слову, того же Лукашенко тоже не признали и это ничего не изменило - когда необходимо, с ним все равно ведут диалог. И с Путиным, учитывая вес России в мировой политике и экономике, ситуация может быть аналогичной.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

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Владимир Путин Илия Куса
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