США применяют против РФ ее же оружие - страх

США сеют в РФ панику, неопределенность, хаос, страх / Reuters

США фактически обвинили Кремль в подготовке терактов против своего (российского) населения. По данным Вашингтона, Путин планирует провести взрывы в торговых центрах, метро, etc, а потом обвинить в их организации Украину, чтобы получить предлог для вторжения.

Это очень важное событие. Во-первых, эти заявления официально переводят историю "Рязанский сахар" из сферы теорий заговора в абсолютно легитимное обвинение против Путина.

Читайте такжеСокрушительные санкции: США ударят по банкам РФ в случае вторжения в Украину - ReutersВо-вторых, США применяют против РФ то же оружие, которое Путин использует против Украины: сеют в РФ панику, неопределенность, хаос, страх.

Если американцы официально объявят, что в России резко возросла опасность осуществления жутких терактов, то люфтганза и KLM уже в Москву перестанет летать, а торговые суда перестанут заходить в российские порты. Ну и посольства могут начать выезжать из Москвы.

Это была бы довольно болезненная и унизительная для Кремля ситуация. Захарова, кстати, уже зашлась в припадке на этот счёт.

Поэтому я призываю американцев не останавливаться. Это реально притормозит Путина. Он почему-то уверен, что кошмарить можно только Украину, а против него точно такие же меры никто применять не станет. Надо показать, насколько он ошибается.