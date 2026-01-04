США постепенно сжимают РФ: что ждет Украину в 2026-м

2025 год сформировал два ключевых вектора, которые непосредственно будут определять дальнейшее развитие событий в 2026-м - внешнеполитический и внутренний.

https://opinions.glavred.info/ssha-postepenno-szhimayut-rf-chto-zhdet-ukrainu-v-2026-m-10729373.html Ссылка скопирована

Колаж: Главред, фото: УНИАН, 43-я ОМБр

Первый и определяющий - переговорный процесс. Именно результаты мирных договоренностей становятся главным фактором, который влияет не только на дипломатию, но и на характер боевых действий.

Соединенные Штаты четко дают понять и Украине, и России, что выступают за прекращение активной фазы боевых действий. Это основной вектор, который будет влиять и на ситуацию на фронте, и на внутреннюю политику в 2026 году.

Вторым ключевым внешним сдвигом является подписание договора о совместном использовании недр, которое, по моему мнению, является стратегическим прорывом.

видео дня

Это не просто экономическое соглашение. Это политические и экономические гарантии существования украинского государства. Оно будет формировать экономику Украины и ее внешнеполитический вектор на десятилетия вперед.

Речь идет не только о восстановлении экономики, но и о развитии отечественного ВПК, добывающей и перерабатывающей отраслей, что напрямую влияет на обороноспособность страны.

Конец года обозначился двумя событиями, которые будут иметь долгое послевкусие. Первое - антикоррупционное расследование НАБУ ("Мидас").

Второе - отставка Андрея Ермака. Хотя формально он покинул пост, его "тень" еще некоторое время будет влиять на политические процессы. Украинская система входит в фазу перенастройки после Ермака, и этот процесс не будет мгновенным.

Антикоррупционный скандал вокруг дела "Мидас" имел значительно более широкий эффект, чем персональные отставки - ключевым событием 2025 года.

Речь идет не только об отставке Андрея Ермака и ряда министров, но и о факторе дипломатического давления.

Соединенные Штаты использовали эту ситуацию как инструмент давления на Украину. Коррупционные риски непосредственно учитываются при принятии решений по макроэкономической и военно-технической помощи.

В то же время одним из ключевых внутренних достижений года является то, что власти не удалось подчинить антикоррупционные институты.

Основной успех, по моему мнению, это то, что не удалось сделать НАБУ и САП ручными структурами. Это создает предохранитель от авторитарного дрейфа и минимизирует коррупционные риски в будущем.

Именно этот фактор, непосредственно влияет и на формирование новой управленческой команды, и на политические симпатии избирателей.

Отдельно стоит обратить внимание на искусственное нагнетание противостояния между США, ЕС и Украиной, которое активно продвигают российские спецслужбы.

В то же время Европа осознает, что украинский фактор - это гарантия безопасности для самого ЕС, и не заинтересована в быстром завершении войны на условиях России.

Нужно называть вещи своими именами - Европа не готова за нас воевать. Предложения Каллас заключаются в том, чтобы готовить украинских военных, финансовая поддержка Украины и соответственно украинского ВПК. Это не гарантии безопасности.

Предложения Европы не отвечают интересам Украины. Зато США предлагают действенные гарантии безопасности для Украины.

Зато американские гарантии безопасности являются фактической копией 5-й статьи НАТО. Там в первую очередь говорится о военной части гарантий территориальной целостности Украины. При том, что стоит заметить, Трамп делает акцент на том, что это должны быть не только гарантии от США, но и от Европы. Впрочем, то, что мы видим со стороны Европы, не соответствует украинским интересам. Об этом стоит говорить.

Зато у нас акцент исключительно на критике политики США. С США вполне понятная ситуация. Они не заинтересованы в дальнейшем существовании России в таком виде, какой она есть. Собственно, поэтому и гарантии дают на 10 лет. Таким образом они дают четко понять, что у Украины есть исторические перспективы возвращения территорий. За это время в России многое может измениться в связи с физиологическими процессами. В частности, смерть российского диктатора.

В глобальном измерении отмечу системную политику США по изоляции России, в частности через ослабление ее позиций на постсоветском пространстве и в странах "оси зла".

США постепенно сжимают Российскую Федерацию, лишая ее стратегических союзников и возможности влияния на мировой арене. Это будет определять и 2026 год.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред