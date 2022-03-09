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США планируют убить последнюю надежду Путина

Сергей Таран

Политолог, депутат Киевсовета

9 марта 2022, 13:46

Праздник приближается – дефолт России близко.

России осталось от двух месяцев до двух лет
Упадок России из-за вторжения в Украину уже не за горами / Фото Reuters

США не на словах, а очень конкретно идут к обрубке нефтяного бизнеса России – последней надежды рашистского фюрера. В эти дни высокопоставленная делегация из Вашингтона работает в Венесуэле, чтобы наработать с правительством диктатора Мадуро пути смягчения санкций.

Смягчение санкций резко увеличит количество нефти на международном рынке и не даст никаких шансов России хотя бы немного отразить потери из-за беспрецедентной экономической войны Запада.

Так же американские чиновники работают и с Ираном. Массовое появление иранской нефти на рынке точно собьет цену на нефть. Хотя с Ираном немного сложнее из-за позиции Израиля – последний категорически против снятия санкций с Тегерана, потому что небезосновательно считает его своим главным геополитическим врагом.

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Но США все равно смягчат позицию и по отношению к диктатору Мадуро, и к сомнительному иранскому режиму, потому что считают Путина гораздо большей угрозой миру, чем все режимы вместе взятые. Недаром в Белом доме гордо сообщили, что РФ стала самой подсанкционной страной, опередив даже Иран.

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В Вашингтоне не осталось места для голубей. Там теперь одни ястребы. И они хорошо помнят, как в свое время низкие цены на нефть завалили советский режим.

Запрет США на импорт российской нефти и газа – это как бы для РФ и не так много – лишь условно 1/7 от той нефти, что Мордор продает заграницу, но за этим решением будут и другие просто сокрушительные для Путина шаги.

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Во-первых, к эмбарго США присоединятся и другие страны. Великобритания уже заявила об аналогичном шаге.

Во-вторых, те страны , которые не могут одновременно с США и Великобританией присоединиться к эмбарго, вынуждены будут разрабатывать программы постепенного, но неминуемого отказа от импорта российских энергоносителей. К 2021 году 27% нефти и 45% газа в страны ЕС поставлялось из России, и теперь, как бы это ни было трудно, Европа от всего этого отказывается.

Для начала в Европе в этом году уже официально планируют отказаться от российского газа, по крайней мере, на две трети.

В-третьих, в Россию никогда не дойдут новейшие технологии добычи нефти из глубоких слоев залегания, а у самой России таких технологий просто нет. Потому что запасы нефти в РФ хоть и большие, но технологические возможности ее добычи значительно меньшие.

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Даже самые большие скептики на Западе не сомневаются сейчас в упадке русского Мордора. На вопрос – когда? – отвечают по-разному. Оптимисты дают пару месяцев. Пессимисты – пару лет. Но точно не пять и точно не десять лет, – как это было во времена Холодной войны с СССР.

Между тем, Morgan Stanley предсказывает дефолт России уже 15 апреля. Праздник приближается. Абсолютно убежден, что мы с вами продержимся.

Сергей Таран, политолог, депутат Киевсовета

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война в Украине Сергей Таран эмбарго вторжение России санкции против России
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