Зачем США вторая Польша?

Для США возник ряд геополитических активных и потенциальных угроз / Reuters

Страны-стратеги, страны-прокси и территории-импланты. Это не просто корзины стран, но и вектор "антиэволюции" отдельно взятого государства, например Украины. И именно по указанным выше корзинам будут разделены страны, не входящие в элитный класс "первых".

Маркером деления будет очень специфическое понятие демократии, чему пример "саммит за демократию", прошедший на днях: 110 стран из 197.

На данный момент, для США возник ряд геополитических активных и потенциальных угроз. К активным стоит отнести зарождающийся "синоцентричный мир": Китай, Северная Корея, Мьянма, Афганистан, Иран, Пакистан, Эфиопия и ряд других африканских государств.

А также "Большая Россия" (имено этот формат теперь продвигают в Москве вместо неосуществимой идеи нового СССР): РФ, Беларусь, Армения, Сирия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье и так называемые ЛДНР.

Саммит за демократию / REUTERS

Активные угрозы в виде двух указанных выше геополитических субстратов - обозначены Вашингтоном как ключевые внешние вызовы Америки.

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Но есть еще два блока, которые воспринимаются США не как враги, но как ненадежные союзники. Это "арабский мир" в лице Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. И "Тюркский союз": Турция, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Ненадежные союзники - в фокусе внимания, но не в прицеле активной фазы политики сдерживания.

Читайте такжеВоенная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспектаЧто касается, "врагов", то на переднем крае борьбы с ними будут указанные в начале текста три группы стран, но с разным функционалом. Страны-стратеги - их задача подключиться на фазе максимального обострения (которого по задумке Вашингтона не должно случиться).

В отношении Китая - это Япония, Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Израиль (в контексте Ирана) и ключевой союзник - Индия (которую еще нужно уговорить на эту роль обещаниями создать там аналог китайско-американской модели экономического взаимодействия 80-90-х годов прошлого века). В отношении РФ - это Польша, страны Балтии и Скандинавии.

Cаммит за демократию / REUTERS

Страны-прокси: их задача играть на геополитическом нерве.

Для Китая и его синоцентризма - это Тайвань, для РФ - Украина, Грузия и Молдова ("агрессивное трио"). Страны/территории-импланты - это потенциальные "мины", которые создаются в теле враждебных субстратов.

В Китае - Гонконг, Тибет, уйгуры, попытки "будистских майданов" в Мьянме. "Внезапно" возникший сепаратизм в Эфиопии (провинция Тыграй). В РФ - Беларусь, Северный Кавказ.

Для ненадежных союзников в виде тюркского союза и арабского мира, припасены "смотрящие": например, Ирак, который зажат в треугольнике проблем (шииты, ИГИЛ, курды).

При определенных раскладах, Ирак может создать проблемы и "Большой России" в Сирии и монархическому "арабскому миру" в Персидском заливе, и тюркскому союзу в Турции, и синоцентризму в Иране.

Самое смешное, что демократия здесь вообще ни при чем. От слова совсем.

США приглашаю на саммит Пакистан, с очень условной формой демократического правления, с единственной целью - оторвать его от Китая.

США подписывает оборонный контракт с саудитами на 500 млн. дол., хотя в посольстве этой страны расчленяют журналиста.

На самит не едет Венгрия, но участвует Польша (с одинаковым набором претензий по форме правления и нарушениям правил "новой антропологии").

Приглашены Филиппины, где практикуются внесудебные казни, но нет Турции. Зато есть ДР Конго, Ангола.

Полностью проигнорирована "Боливарианская" Латинская Америка: Куба (понятно), Боливия (не понятно), Никарагуа (переизбрания Ортеги), Венесуэла (понятно), Гондурас (вообще не понятно).

На самом деле, причины известны: "Боливарианская" Латинская Америка просто позволила себе проводить самостоятельную политику, в отличие от Мексикии и Колумбии.

Читайте такжеСША готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в УкраинуИ они не такие большие как Бразилия, чтобы их нужно было не игнорировать.

А теперь вывод для Украины.

Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США "второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов.

Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть "первая".

Мы просто не заметили, что в прежние годы сыграли роль "страны-импланта" на постсоветском пространстве.

Сейчас нам отводят роль прокси-страны.

Украина как черепаха без панцыря выползла на оживленную трассу и ей бы в травку отползти, да высокие бордюры мешают...

Это очень опасная роль - если геополитический конфликт разгорается, такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировском "Ромео и Джульете".

Как известно, умирая Меркуцио успел прошептать представителям двух враждебных домов, в драку которых он по горячности вмешался: "чума на оба ваши дома"....