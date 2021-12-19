УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зачем США вторая Польша?

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

19 декабря 2021, 07:45

Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США "второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов.

США, Конгресс, здание
Для США возник ряд геополитических активных и потенциальных угроз / Reuters

Страны-стратеги, страны-прокси и территории-импланты. Это не просто корзины стран, но и вектор "антиэволюции" отдельно взятого государства, например Украины. И именно по указанным выше корзинам будут разделены страны, не входящие в элитный класс "первых".

Маркером деления будет очень специфическое понятие демократии, чему пример "саммит за демократию", прошедший на днях: 110 стран из 197.

На данный момент, для США возник ряд геополитических активных и потенциальных угроз. К активным стоит отнести зарождающийся "синоцентричный мир": Китай, Северная Корея, Мьянма, Афганистан, Иран, Пакистан, Эфиопия и ряд других африканских государств.

А также "Большая Россия" (имено этот формат теперь продвигают в Москве вместо неосуществимой идеи нового СССР): РФ, Беларусь, Армения, Сирия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье и так называемые ЛДНР.

1639754599-3659.JPG
Саммит за демократию / REUTERS

Активные угрозы в виде двух указанных выше геополитических субстратов - обозначены Вашингтоном как ключевые внешние вызовы Америки.

Реклама

Но есть еще два блока, которые воспринимаются США не как враги, но как ненадежные союзники. Это "арабский мир" в лице Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. И "Тюркский союз": Турция, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Ненадежные союзники - в фокусе внимания, но не в прицеле активной фазы политики сдерживания.

Читайте такжеВоенная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспектаЧто касается, "врагов", то на переднем крае борьбы с ними будут указанные в начале текста три группы стран, но с разным функционалом. Страны-стратеги - их задача подключиться на фазе максимального обострения (которого по задумке Вашингтона не должно случиться).

В отношении Китая - это Япония, Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Израиль (в контексте Ирана) и ключевой союзник - Индия (которую еще нужно уговорить на эту роль обещаниями создать там аналог китайско-американской модели экономического взаимодействия 80-90-х годов прошлого века). В отношении РФ - это Польша, страны Балтии и Скандинавии.

саммит за демократию
Cаммит за демократию / REUTERS

Страны-прокси: их задача играть на геополитическом нерве.

Для Китая и его синоцентризма - это Тайвань, для РФ - Украина, Грузия и Молдова ("агрессивное трио"). Страны/территории-импланты - это потенциальные "мины", которые создаются в теле враждебных субстратов.

В Китае - Гонконг, Тибет, уйгуры, попытки "будистских майданов" в Мьянме. "Внезапно" возникший сепаратизм в Эфиопии (провинция Тыграй). В РФ - Беларусь, Северный Кавказ.

Для ненадежных союзников в виде тюркского союза и арабского мира, припасены "смотрящие": например, Ирак, который зажат в треугольнике проблем (шииты, ИГИЛ, курды).

При определенных раскладах, Ирак может создать проблемы и "Большой России" в Сирии и монархическому "арабскому миру" в Персидском заливе, и тюркскому союзу в Турции, и синоцентризму в Иране.

Самое смешное, что демократия здесь вообще ни при чем. От слова совсем.

США приглашаю на саммит Пакистан, с очень условной формой демократического правления, с единственной целью - оторвать его от Китая.

США подписывает оборонный контракт с саудитами на 500 млн. дол., хотя в посольстве этой страны расчленяют журналиста.

На самит не едет Венгрия, но участвует Польша (с одинаковым набором претензий по форме правления и нарушениям правил "новой антропологии").

Приглашены Филиппины, где практикуются внесудебные казни, но нет Турции. Зато есть ДР Конго, Ангола.

Полностью проигнорирована "Боливарианская" Латинская Америка: Куба (понятно), Боливия (не понятно), Никарагуа (переизбрания Ортеги), Венесуэла (понятно), Гондурас (вообще не понятно).

На самом деле, причины известны: "Боливарианская" Латинская Америка просто позволила себе проводить самостоятельную политику, в отличие от Мексикии и Колумбии.

Читайте такжеСША готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в УкраинуИ они не такие большие как Бразилия, чтобы их нужно было не игнорировать.

А теперь вывод для Украины.

Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США "второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов.

Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть "первая".

Мы просто не заметили, что в прежние годы сыграли роль "страны-импланта" на постсоветском пространстве.

Сейчас нам отводят роль прокси-страны.

Украина как черепаха без панцыря выползла на оживленную трассу и ей бы в травку отползти, да высокие бордюры мешают...

Это очень опасная роль - если геополитический конфликт разгорается, такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировском "Ромео и Джульете".

Как известно, умирая Меркуцио успел прошептать представителям двух враждебных домов, в драку которых он по горячности вмешался: "чума на оба ваши дома"....

viber
новости США Джо Байден
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьГороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасность Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеФинансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встречаГороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встреча Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака ЗодиакаСоврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяцаЛунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
07:56

Число заражений "Омикроном" удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗ

07:45

Зачем США вторая Польша?мнение

07:35

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

07:28

"Не нужно обманывать людей": в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФВидео

07:16

Знаки зодиака, для которых встреча 2022 года станет особенной: астролог сказал, кому быть начеку

Реклама
06:28

Мы не нужны тем, кто сильнее насмнение

05:50

Больных может быть больше: инфекционист рассказал, в чем главная угроза от "Омикрона"Видео

04:43

Поздравления с днем адвоката в прозе, своими словами, душевные открытки и картинки к празднику

04:30

Чем заменить конфеты: какие полезные сладости покупать детям на праздникиВидео

03:03

Поздравления с днем святого Николая  в прозе, чудные открытки и картинки к празднику

02:49

Со слезами на глазах: молодая жена Виктора Павлика намекнула на развод

02:36

Сколько мандаринов можно съесть за день детям и взрослым - ответ диетологаВидео

01:42

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о мощном атмосферном фронтеВидео

01:25

Омикрон "сдуется" до вируса гриппа: Голубовская дала неожиданный прогнозВидео

00:25

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

00:25

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

00:05

Медики и ученые назвали пять привычек, которые ускоряют старение

18 декабря, суббота
23:52

В Черкасской области девушка до смерти забила отчима своей подруги

23:22

В Сенате США согласовали сроки ведения санкций против Северного потока-2

22:47

"Ты попробуй-ка, вернись-ка, в прежние места": рецензия на фильм "Человек-Паук: нет пути домой"

Реклама
22:22

Возможная агрессия России: Резников поведал, что нужно УкраинеВидео

21:54

В России выдвинули новый ультиматум НАТО и перешли к угрозамФотоВидео

21:49

"Похож на волка": Комаровский рассказал, откуда взялся штамм Омикрон

21:23

Воевавшим за Украину россиянам упростили получение гражданства: Зеленский подписал законВидео

21:16

Кулеба требует от Евросоюза внести ясность насчет санкций против РФВидео

20:56

Всемирный банк вновь одолжил деньги Украине: на что их потратятВидео

20:40

Заражение Омикроном: ученые назвали неожиданный симптомВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможностиВидео

20:24

В Киеве вспыхнул ресторан, гости заведения выбегали на улицу

19:47

В бегах от повестки: Порошенко обнаружили в Стамбуле у ВарфоломеяВидео

19:40

Цена электроэнергии подскочит на 25%: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:34

В Киеве зажгли огоньки на главной елке страныВидео

19:25

Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?мнение

19:10

Ученые сравнили риски повторного заражения Омикроном и Дельтой: какие результатыВидео

18:51

Украинцев ждет повышение налогов: Зеленский подписал "ресурсный" законВидео

18:34

ЕС пока не готов принять Украину: в МИД Латвии назвали истинную причину

18:31

На рождественские праздники в Украине ужесточают карантинВидео

17:57

Опубликованы новые фото переброски войск РФ на границу с УкраинойВидео

17:45

Украинские прилавки завалены фальсификатом масла: кто фабрикует и как отличить подделкуВидео

17:17

У Лукашенко заявили о "плацдарме НАТО" в Украине и пригрозили "ядерной дубинкой"Видео

Реклама
17:08

В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и ГрециюВидео

16:43

Учитель изнасиловал школьницу в Кривом Роге: неожиданные подробности резонансного дела

16:31

В Киевтеплоэнерго рассказали, как не переплачивать за "коммуналку"Видео

16:07

Омикрон - в Украине: Голубовская рассказала, что пациент с новым COVID-штаммом уже болел коронавирусом

15:49

Северный поток-2 - это ошибка: в ФРГ сомневаются в запуске нового газопроводаВидео

15:35

Звезда Comedy Club попал в больницу с серьезным поражением легких

15:27

Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день святого Николая и как не попасть в бедуВидео

15:13

Пьяный прокурор в Кривом Роге снес остановку и прятался в авто от полицииВидео

14:49

Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в УкраинеВидео

14:41

В Украине ответили на ультиматум России НАТОФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять