США не хотят воевать за Украину, поэтому они против вступления в НАТО

Это - главное. Все остальное - спекуляции, которые имеют главной целью "расхолодить" западную публику, и убедить ее, что "мир в Украине" легок и достижим уже завтра.

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Почему США против вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", unsplash

Вижу, как все бросились обсуждать материал, размещенный в британской Financial Times. Ну там где опять "территории в обмен на членство", и что вроде бы это уже "согласованная позиция западных правительств и Украины".

Именно так это все было подано в "сенсационных материалах", которые облетели сегодня украинские СМИ.

О чем же там на самом деле? На самом деле там только об "обсуждении вариантов".

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В то же время, в статье четко указано, что США против выхода за пределы статуса "будущее Украины в НАТО" и "вступление на необратимом пути". Вашингтон якобы "опасается, что предоставление гарантий взаимной обороны согласно статье 5 договора НАТО вовлечет США в войну".

Кроме того, большой вопрос, будут ли США (не говоря уже об их европейских союзниках), готовы взять на себя военные обязательства, необходимые для защиты Украины внутри Альянса.

Ну, то есть, фактически в этой публикации речь о том, что и так всем понятно.

Какие-то люди (преимущественно - разнообразные "аналитики" и "эксперты", отставные европейские политики и другие лица, не обремененные работой и полномочиями) обсуждают "а вот что бы, если бы Украину взять в НАТО кусками".

С практической же точки зрения США не хотят (как не хотели вчера, или до 24 февраля 2022 года) брать на себя конкретные обязательства защищать с оружием в руках суверенитет Украины.

В любых границах: без Крыма, без Донецка, без Киева или без Львова. Вопрос не в границах, вопрос в том, что США не хотят брать на себя обязательства воевать за Украину НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, что неоднократно официально объявляли в Вашингтоне.

США просто не хотят, чтобы даже гипотетически возникала возможность, что они будут вынуждены воевать за Украину. И именно поэтому они против вступления Украины в НАТО.

Это - главное. Все остальное - спекуляции, которые имеют главной целью "расхолодить" западную публику, и убедить ее, что "мир в Украине" легок и достижим уже завтра. Это, в свою очередь, должно обеспечить снижение внимания к Украине и ее поддержки.

Именно в таком режиме "западные СМИ" работают где-то уже два года. С осени 2022 года, когда, после освобождения Херсона, М. Милли заявил, что "пришло время для переговоров".

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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