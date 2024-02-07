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США начали переговоры с Москвой через Карлсона

Сергей Климовский
7 февраля 2024, 06:50
Задача Карлсона - получить от кремлёвских бесов список на английском языке их пожеланий по капитуляции РФ.
США, ВСУ
США, ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

Появление в Москве 2 февраля Такера Карлсон, экс-ведущего с телеканала Fox News, уволенного в апреле 2023 г., вызвало разброд эмоций в соцсетях РФ. Слух, что Карлсон прилетел, чтобы взять интервью у "путина", распространяемый через СМИ, ещё больше стимулировал ватников и ра**истов к высказываниям.

Твёрдые ватники негодовали, почему американец гуляет по Москве и ходит в Большой театр, а не на лесоповале. Если приехал за интервью, то быстро взял и свалил, а он третий день околачивается в Москве. Небось дроны наводит. Ватники, посвящённые в закулисье, наоборот, млели. Они называли его будущим президентом штата Техас, отделившегося от США, и мечтали о гражданской войне там. Посвящённые исходили из того, что Карлсон симпатизирует Трампу, ругает безмерно Байдена и деловито говорит о Московии. Ватники без фантазии просто острили, что у РФ появился свой Карлсон.

Телеграмм-канал "Кремлёвская табакерка" распускал слух, Карлсон приехал от Трампа договориться, что Дональд, когда станет президентом, отдаст Украину РФ, а она взамен отдаст ему Иран. И только сотрудники ФСБ с высоким уровнем допуска знали, Карлсон прилетел не за интервью, а по поручению Байдена для переговоров о похоронах "путина", выводе войск из Украины и остальном. Переговоры настолько продвинулись, что требуют отправки в Москву человека, несвязанного с администрацией Байдена, чтобы не бросал на неё тень перед выборами.

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Политический обозреватель Карлсон в теме и может профессионально общаться с московитами, меняющими свою позицию не по дням, а по часам. Его задача получить от кремлёвских бесов список на английском языке их пожеланий по капитуляции РФ. Список должен быть без фантазий, чтобы в Белом доме могли с ним работать. Задача Карлсона фантазии отсекать и преобразовывать двусмысленности расейского языка в конкретику английского. То, что Карлсон трампист, позволят Демпартии указывать на него и говорить – Дональд ещё не стал президентом, а шашни с Москвой уже завёл. Обе стороны создают дымовую завесу.

"Путин" на встречу с Карлсоном для интервью не спешил и все выходные обхаживал лукашенко, возя его по Свято-Ленинграду и окрестностям. Этим "путин" убивал двух зайцев в своей предвыборной программе.

Одним "зайцем" был лукашенко, сидящий в его автомобиле, который демонстрировал – РФ будет прирастать Беларусью. Оба диктатора подписали 29 января очередные бумажки о планах создания на 2024-2026 г. "союзного государства" и не только обмывали это, но и пытались как-то визуализировать для публики, начинающей подозревать, что Беларусь ещё более безразмерная, чем Сибирь.

Вторым "зайцем" были жители Свято-Ленинграда, встревоженные речами госдумца картополова, который заверил их, что украинские дроны скоро будут бомбить Эрмитаж и Исаакиевский собор. Картополов умеет нагнать страху, и надо было показать, что "путин" не оставит без защиты свой родной город. До вывоза коллекций Эрмитажа в Москву пока не дошло, но идея перспективная, если готовиться к распаду РФ и выходу из неё Ингрии.

Белому дому нужно не интервью трамписта Карлсона с "путиным", а список от Кремля вменяемых пожеланий по капитуляции РФ. Для поддержки миссии Карлсона Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило 4 февраля, что может с 5 февраля по 5 мая проводить "незапланированные военные действия" на границе с Беларусью, с РФ и Украиной, а также над Балтийским морем к востоку от Гданьска, поэтому просит всех не летать там. Несмотря на выходной день госдумец соболев сразу заявил, – Польша может напасть на РФ.

С понедельника уже вся Госдума будет обсуждать, что означают "незапланированные военные действия" и в её лексике к ВСУ добавится ВСП. Какая-то часть Госдумы всё же займётся войной с Финляндией, так как та отказалась с 11 февраля открыть переходы на границе с РФ. В войне с ней РФ уже потеряла первый вертолёт Ми-8, который в полночь на 5 февраля рухнул в Онежское озеро. Судя по тому, что водолазы собирают вертолёт на дне по частям, расейское ПВО заступило на боевое дежурство не только в Белгороде, но и в восстановленном Ленинградском военном округе.

Сложно представить, в каком режиме будет работать их ПВО, если в Техасе пройдёт референдум о границе, и он выйдет из США, о чём мечтают в РФ. Все штаты не будут воевать с РФ, а Техас воевать сможет, и никто не знает, где заканчиваются его границы. На референдуме ведь могут решить, что Тульская и Нижегородская области – это тоже части Техаса и вписать их в свою конституцию.

Похоже, Байден определился, на какую больную точку у кремлёвских бесов он будет сейчас нажимать в первую очередь. Это – отсутствие у них серьёзных союзников. История показывает, что Московия может вести успешные крупные войны только в союзе с кем-то. В случае, если ведёт их сама, то обычно проигрывает, как это было в Крымскую войну, в Японскую и в 1920 г. в войне с Польшей. Финскую войну 1939-1940 г. она поспешила прекратить, как только узнала о возможности прибытия в апреле британцев на помощь к финнам. Исключением из правила были только войны с Османской империей.

В данный момент никаких союзников у РФ нет и не предвидится, кроме лукашенко. Но в отношении его армии уместна шутка российского офицерства времён первой мировой войны о румынской армии. Они говорили, надо 30 дивизий, чтобы разбить Румынию как противника, или 30 дивизий, чтобы защищать её как союзника. В любом случае надо 30 дивизий. Разбивать лукашенку нужды у Кремля нет, но для его защиты 300 тыс. солдат, эквивалент 30 дивизий, может потребоваться.

Китай и КНДР на мировую войну в союзе с РФ подписаться отказались. Ким Чен Ын ещё 25 января вдруг заявил, что у него экономика в "ужасном состоянии" и в регионах не хватает предметов первой необходимости. Он заверил, партия с этим мириться не будет и срочно отправляет армию на строительство заводов. Какая война, все на стройках.

С Китаем всё настолько очевидно, что Москва даже подёргала тигра за хвост, чтобы убедиться, что он не совсем заснул. Для этого ТАСС сообщила 2 февраля о якобы находке таможенниками Читы контейнеров с военной формой для ВСУ, ехавших транзитом через РФ из Китая в Польшу под видом рабочей одежды. На упаковке якобы было написано по-украински "Військова форма для ЗСУ". При этом ТАСС была уполномочена заявить, что находка никак не отразится на отношениях РФ с Китаем.

Остаётся Иран, но там не видят убедительных причин, почему он должен воевать за интересы РФ. Москва попыталась его убедить и подтолкнула иранских прокси в Сирии атаковать 28 января американскую базу "Крепость-22" в Иордании. В ответ США вечером 2 февраля ударили по базам иранских прокси в Сирии и Ираке, а уже утром 3 февраля РФ требовала из-за этого срочно созвать Совбез ООН. Франция сказала, срочно не получится, только 5 февраля, и это явно закончится ничем. Иран вряд ли даже поблагодарит Москву с учётом того, что в СМИ стали появляться предложения слегка пробомбить Иран и вызвать этим восстания там. Интриги Москвы под флагом Ирана всё больше раздражают Тегеран, и он, подобно большинству государств Африки, займёт нейтральную позицию, когда РФ будут бить.

Байден указывает кремлёвским бесам на ситуацию с союзниками и добавляет, бить РФ будет не коллективный Запад, а армии Украины, Польши, стран Балтии и штата Техас, что будет больно и унизительно. Ядерный шантаж уже бесполезен, так как начало работать правило ковбоев, стрелять по тому, кто потянулся за револьвером. Болтовня из Москвы о ядерном пепле и прочем уже считается попыткой расстегнуть кобуру, так как РФ вышла из всех договоров о ядерном оружии. Поэтому разрешена только конвенционная война, если Москве очень хочется её.

К конвенционной войне есть четыре поправки.

Первая, в ней кроме Украину уже может участвовать Техас и кто захочет. Остальные штаты за Техаса не в ответе. Это старый индейский обычай, начинать боевой танец перед войной. Кто в танце участвует, тот идёт на войну. Кто не участвует, тот передаёт Украине танки и самолёты. В Европе эта танцевальная перекличка идёт по полной.

Поправка вторая, у Техаса есть патроны и снаряды только для охоты на бизонов, но не для войны. В Техасе на войну с луками и мушкетами давно не ходят, так как предпочитают воевать по новым технологиям. Из-за этого дефицит снарядов не только в Техасе, но и в Европе, который не спешат устранять, поскольку делают ставку на новые технологии.

Поправка третья, если Эбонитовая палочка будет играть на пианино, а не на нервах, то кое-что из новых технологий получат и ВСУ. Если выберет нервы, то Техас и индейцы возьмут всё на себя, а ВСУ впишут в новые технологии только в качестве традиционной штурмовой пехоты. Специалистам по разминированию и сдаче мостов противнику никто новые технологии не даст. Только мушкеты с фитилями, которые англичане и французы давали своим союзникам индейцам.

Поправка четвёртая. Некоторых в Белом доме всё чаще посещает мысль, может сначала убедительно отметелить Москву и только после этого начинать говорить с ней о транзите власти и перезагрузке, а не наоборот. Тем более, что специалисты по культуре уверяют, за одного битого двух небитых дают. Битый расеянец более понятливый и сговорчивый, чем не битый. Возможно, стоит прислушаться к культурологам.

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Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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