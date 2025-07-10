США и ЕС меняют стратегию в отношении нашей войны: что это значит?

На сегодня США имеют очень ограниченный инструментарий для реального давления на Путина.

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Зеленский и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

В течение последней недели произошло несколько важных сдвигов в стратегиях (именно в стратегиях, а не тактиках) главных актеров нашей войны. И мы переходим от переговоров Вашингтон - Москва к переговорам США-ЕС-КНР

1. Трамп, похоже, осознал персональную роль Путина в срыве всех возможных договоренностей. Для нас это может показаться банальным, но это тектонический сдвиг. Трамп не мыслит институциями, а мыслит исключительно персоналиями. И Путин превратился из договороспособного в недоговорчивого человека, который является источником всех проблем. Большинство лидеров ЕС это поняли чуть раньше.

2. Исходя из этого, мы имеем ситуацию при которой, с большой долей вероятности, коллективный Запад начнет транслировать миру именно концепцию недоговороспособности Путина, который, к тому же не может защитить своих союзников. В свою очередь этот же тезис будет ретранслироваться в Россию и в российские элиты. Это не означает, что будет переворот. Это означает, что концепция "нет Путина - нет России", начнет превращаться (для элит) в "нет Путина - у тебя есть будущее".

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3. На сегодня США имеют очень ограниченный инструментарий для реального давления на Путина. Я неоднократно писал, что закон Грэма имеет довольно ограниченные возможности (сегодня должно начаться рассмотрение). И он может реально заработать только в том случае, если будет достигнут компромисс с Индией и Китаем, которые являются главными потребителями российской нефти. По сути, этот закон - это не только о России, но прежде всего о переговорах США и Китая.

4. На этом фоне очень важно заявление Урсулы фон дер Ляйен, что "Поддержка России в полномасштабной войне против Украины со стороны Китая неприемлема для Европейского Союза. Этот вопрос станет определяющим в отношениях между Пекином и ЕС". Европа является ключевым торговым партнером КНР и Китай продает в Европу на 305 млрд больше чем покупает. Конечно, рынок Китая также очень важен, ведь он составляет 213 млрд евро. Европа очень не хотела бы торговой войны с Китаем на фоне рецессии в европейской экономике. Но это заявление - это начало долгих переговоров, где одним из вопросов является Украина.

5. Я неоднократно говорил, что мы являемся частью больших переговоров США-ЕС, а со вчерашнего дня, похоже, де-факто, начался сложный переговорный процесс ЕС-Китай и в новую фазу перешли переговоры Пекин-Вашингтон. И во всех этих процессах Украина занимает определенное, но весомое, место. Я также неоднократно говорил, что эти переговоры (прежде всего ЕС-США) - ключевые для завершения войны в Украине.

6. По таймингу говорить сложно. Раньше я считал, что эти процессы начнутся в октябре-ноябре. Сейчас, благодаря тупости Путина, процессы несколько ускорились. Но они точно не будут быстрыми. Я считаю, что первые результаты мы увидим не раньше конца текущего года, хотя более реально февраль-март 2026. Но я всегда стараюсь быть большим пессимистом чем оптимистом в таких прогнозах.

7. Вчера МИД презентовал новую структуру министерства и там нет отдельного департамента (управления) Китая. Наша дипломатия продолжает делать вид будто Поднебесная - это не полюс мира, а просто большое важное государство. Как по мне, это глубинная ошибка.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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