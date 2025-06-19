Вот, вероятно, почему Трамп уехал раньше с саммита G7.

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Дональд Трамп / Фото: скриншот

Вспомните, как прошлым летом США вдруг начали восстанавливать старую заброшенную авиабазу в Индийском океане, расположенную на маленьком островке. Зимой на этот островок вдруг прилетели 10 стратегических бомбардировщиков. Тогда я говорил, что это довольно большой риск – собрать такое количество "стратегов" на столь маленькой базе и подвергнуть их опасности. Теперь все встало на свои места.

Авиация Израиля расчистила небо Ирана, о чем свидетельствует тот факт, что израильские самолеты уже наносят удары по объектам в столице Ирана прямопадающими бомбами, не ракетами. Кстати, 16 июня было официальное сообщение штаба ЦАХАЛа о том, что первый этап операции завершен. Первым этапом была ликвидация руководства Ирана – военного, политического и экономического, а также расчистка неба и ликвидация объектов, которые Израиль мог достать, то есть расположенных на открытой поверхности.

Второй этап операции против Ирана самостоятельно Израиль провести не может, поскольку у него нет противобункерных бомб – они есть только у США, и в основном эти бомбы прямопадающие, то есть идет бомбардировщик и скидывает бомбы на места, под которыми находятся определенные объекты.

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Вот, вероятно, почему Трамп уехал с саммита: США готовятся вступить в войну против Ирана на стороне Израиля.

Так что наша война Трампа больше не интересует. Фактически произошел размен Ирана на Украину. При этом Трамп говорит, что санкции против России он вводить не будет, "Путин – классный парень", и он обижен. В принципе, Трамп дает Путину карт-бланш делать все, что он хочет. США воюют с Израилем в обнимку против Ирана, а Россия может разбираться с Украиной.

Обратите внимание, Трамп не просто отказался вводить санкции, а еще и потроллил Европу, сказав, чтобы европейцы вводили санкции, если им надо.

Одним словом, как я понимаю, Трамп завершил разворот в сторону Российской Федерации.

Олег Жданов, специально для Главреда

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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