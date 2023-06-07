Среди оппозиционеров РФ нашлись адвокаты Путина: "может, дамба рухнула сама?"

О том, что россияне минировали Каховскую ГЭС и перед украинским наступлением собираются её взорвать, было известно ещё осенью прошлого года.

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Российская оппозиция включила дурака / скрин, соцсети

Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Некоторые российские оппозиционные спикеры и СМИ начали играть в "проклятую неизвестность". Типа, кто его знает, может она сама рухнула, эта плотина? Кое-кто из них просто настаивает на том, что катастрофа не была организована по решению российских властей.

О том, что россияне минировали Каховскую ГЭС и перед украинским наступлением собираются её взорвать, было известно ещё осенью прошлого года. Если преступник очевидно готовит преступление, а потом оно происходит, значит вероятность того, что именно он его и совершил, близка к ста процентам.

видео дня

Если подкоп под ограбленный и сожженый банк ведёт к дому гангстера, значит банк сгорел не от неисправной элетропроводки.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Сомневающиеся пишут, что нет видео взрыва. Ну и что? Российские террористы, контролирующие ГЭС уже много месяцев, могли подготовить катастрофу "без шума и пыли", без большого взрыва, но с помощью сознательного злостного нарушения техники безопасности и правил эксплуатации такого сложного объекта.

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