Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Сребреница как пролог к Буче: урок, который Европа не усвоила

Виталий Портников
14 июля 2025, 09:48
67
30-я годовщина трагедии в Сребренице отмечается как одно из самых страшных событий финала и без того ужасного ХХ века.
сребреница
Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв трагедии в Сребренице / Википедия

Для тех, кто верил, что после Второй мировой войны ничего подобного в Европе уже не может повториться, именно Сребреница стала настоящим прозрением. Стало очевидно: уроки прошлого не усвоены, война может вспыхнуть где угодно, человечность - не гарантия, даже после миллионов жертв.

Для украинцев и Сребреница, и осада Сараева, и вся Боснийская война долгое время оставались на периферии сознания. И когда мы сегодня спрашиваем себя, почему в Европе уже забывают о Буче, а обстрелы украинских городов не попадают в первые строчки новостей, стоит вспомнить о том, как мы сами воспринимали боснийскую трагедию. К моменту массового убийства в Сребренице события на Балканах начали утомлять европейцев и постепенно исчезали из информационного пространства. Именно поэтому эта резня шокировала мир - и надолго оставила след в памяти.

Не могу сказать, что войны в бывшей Югославии были в центре моей журналистской работы, но все же я следил за ними внимательнее, чем большинство моих соотечественников. И не только потому, что интересовался Балканами еще с детства и не имел языкового барьера, но и потому, что всегда понимал: то, что происходит там сегодня, может произойти с нами завтра. В этом я никогда не сомневался.

видео дня

Поэтому Боснийская война и геноцид в Сребренице стали для меня страшным уроком. И уроком, к тому же не усвоенным европейскими обществами и нами самими.

Во-первых, меня поразили выводы, к которым пришел цивилизованный мир. Вместо того, чтобы доказать, что этнические чистки не могут быть толерованы, Запад решил как можно быстрее остановить войну. И сделал это путем фактической легитимизации насилия. Вместо многонациональной, многорелигиозной Боснии появилась нежизнеспособная конструкция: боснийские сербы остались на территориях, откуда изгнали мусульман и хорватов, получив там почти государственный статус. При этом им не позволили присоединиться к Сербии - чтобы сохранить неприкосновенность международно признанных границ. И так общество, согласившееся на этническое очищение, осталось не только не наказанным, но и фактически вознагражденным. А Босния как государство до сих пор остается глубоко проблемной. Это очень напоминает современные подходы к возможному "замирению" Украины через фактическое признание российского контроля над оккупированными территориями.

Во-вторых, чтобы прекратить войну, Запад решил сотрудничать с одним из ее главных виновников - Слободаном Милошевичем. Диктатор, чье политическое поведение впоследствии станет образцом для Путина, стал "архитектором мира" и посредником, несмотря на то что лидеры боснийских сербов были лишь его марионетками. Это признавал даже сенатор Джозеф Байден, который вспоминал, как Милошевич лично "вызвал на ковер" Радована Караджича - только для того, чтобы показать американским переговорщикам, кто является настоящим архитектором процесса. Милошевич воспользовался этим триумфом и сделал собственные выводы, когда начал готовить новый геноцид - уже в Косово.

В-третьих, именно во время Боснийской войны я увидел, насколько эффективной может быть авторитарная пропаганда. Сербская, а за ней и российская. Большинство даже среди тех, кто внимательно следил за событиями, считали, что это обычный этнический конфликт. Но на самом деле это была война между демократией и диктатурой. Этнический вопрос был лишь инструментом в руках белградского режима. Как и сегодня у Путина. Я и сам был удивлен, когда в Москве встретил делегацию боснийского руководства из блокированного Сараево, в которой были не только мусульмане, но и сербы и хорваты. Это противоречило распространенному в медиа образу "исключительно этнической" войны.

В-четвертых, хотя тогда это было неочевидно, именно Боснийская война ознаменовала возвращение Лубянки на международную арену. Формально российские власти еще не участвовали в войне, но контакты между ФСБ и лидерами боснийских сербов, такими как Караджич и Ратком Младич, были тесными. Именно благодаря поддержке из Москвы эти двое десятилетиями избегали правосудия. Между тем российские дипломаты изображали из себя нейтральных посредников. Виталий Чуркин, который впоследствии станет рупором Путина в ООН, тогда еще работал как "либеральный дипломат" и гневно критиковал лидеров боснийских сербов. Но, возможно, просто играл отведенную ему роль - иначе как бы он впоследствии сделал такую блестящую карьеру?

Ну, и с годами стало ясно, что такие глубокие раны не заживают. Боснийцы не научились жить с ними. И мы, вполне возможно, не научимся тоже. Но научиться переживать трагедию, когда она уже произошла, необходимо.

Именно Боснийская война стала прологом к войне в Украине. А Сребреница - прологом к Буче.

Мы часто сравниваем свой опыт с Хорватией - и в 2022 году имели призрачный шанс именно на хорватский сценарий. Но пока все идет по боснийскому. И главная наша задача - не позволить Западу вместе с Россией реализовать именно этот сценарий. Иначе мы станем маргинальным нежизнеспособным государством - где-то между Западом и Россией. Государством, которое не будет интересно даже его собственным жителям.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский подал важный документ

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский подал важный документ

10:37Украина
Белорусы неожиданно открыли огонь по российскому дрону: куда направлялся БпЛА

Белорусы неожиданно открыли огонь по российскому дрону: куда направлялся БпЛА

09:45Война
Спецпосланник Трампа прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будут говорить

Спецпосланник Трампа прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будут говорить

09:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых дат

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых дат

Последние новости

10:42

Использует ли Трамп санкционную дубину против РФ: прогноз Золотарева

10:37

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский подал важный документ

10:26

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые заработают больше всего в 2025 году

10:22

Китайский гороскоп на завтра 15 июля: Крысам - споры, Быкам - семейные проблемы

10:03

Трамп прозрел в отношении Путина: адмирал ВМС объяснил, как будут действовать США

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – ЗолотаревЗеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев
09:52

"Сколько раз я падала": предательница Лорак раскрыла правду о браке с испанцем

09:48

Сребреница как пролог к Буче: урок, который Европа не усвоиламнение

09:45

Белорусы неожиданно открыли огонь по российскому дрону: куда направлялся БпЛА

09:24

Спецпосланник Трампа прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будут говоритьВидео

Реклама
09:11

"Много пар расходятся": Вадим Яценко заговорил о разводе

09:11

Гороскоп на завтра 15 июля: Весам - радость, Скорпионам - недоразумения

09:08

Путин угрожает большим наступлением в течение 60 дней: у Зеленского отреагировали

09:00

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов

08:52

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 июля (обновляется)

08:37

Россия прячет авиацию после операции "Паутина": что известно

08:21

В Германии поставили точку в теме поставок Украине ракет Taurus

07:39

"Трамп зол на Путина": США могут передать Украине наступательное оружие - Axios

06:44

"Путин всех бомбит, мне это не нравится": Трамп объявил о поставках Patriot УкраинеВидео

06:18

Буданов без самоцензуримнение

Реклама
05:59

Украину атаковал 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифры 993

05:04

Все потаенные стороны раскрыты: названы отрицательные черты каждого знака зодиакаВидео

04:30

Красивая, но очень опасная: рыбак в Украине поймал редкий "трофей"

03:25

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

03:02

Почему Украина не наносит удары по Москве - названы три самых слабых места РоссииВидео

01:44

Обострение на фронте: в Генштабе рассказали о новых деталях

01:30

Страшный конец: судмедэксперт сообщил детали смерти звезды "Зачарованных"

00:55

Сняла парик: 58-летняя Николь Кидман показала себя во всей красе

00:54

Макрон резко увеличивает военные расходы: СМИ раскрыли причину такого решения

00:18

"Пусть знают": дочь Виктора Ющенко раскрыла тайную своей личной жизни

00:02

Почему опытные водители получают штрафы: полиция объяснила распространенную ошибку

13 июля, воскресенье
23:01

Готовятся изменения в соцвыплатах: Зеленский рассказал, кого и как поддержат

22:49

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

22:36

На следующей неделе может появиться новый состав Кабмина: кто уйдет в отставку

22:03

От древних традиций до современных рецептов: что скрывает история украинского хлеба

21:41

Чем дольше война, тем меньше демократиимнение

21:22

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тураВидео

20:55

Жена морпеха Дианова раскрыла, где пара проводит медовый месяц

20:47

Путин зря играл с Трампом: Грэм сделал громкое заявление о помощи Украине

Реклама
20:47

Украинский "дрон-стоп": СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА

20:41

Украина готовит дальнобойные удары по РФ: что планируют ВСУ

20:18

Войска РФ усилили атаки на важном направлении: ВСУ предупредили о планах врага

19:58

Как за год сделать рыхлый и питательный компост: огородница показала простой способ

19:11

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

18:44

Почему США и ЕС боятся поражения РФ в войне: военный назвал неожиданные последствия

18:29

Профессиональный игнор по методу Брижит: первая леди Франции не заметила Макрона

18:22

"Новое наступление Путина в конце лета": у Зеленского раскрыли детали

18:14

РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядятФото

18:11

Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секретВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять